DCNews COMPAS Eșecul în afaceri, lecție de succes: discuție deschisă cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
Data publicării: 15:50 30 Apr 2026

Eșecul în afaceri, lecție de succes: discuție deschisă cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

Eșecul în afaceri, lecție de succes: discuție deschisă cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu Eșecul în afaceri, lecție de succes: discuție deschisă cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu

Florin Răvdan și Tudor Curtifan s-au întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție deschisă și plină de exemple reale despre eșecul în afaceri.

Ce au descoperit împreună? Că, de multe ori, eșecul pornește de la o idee care nu răspunde nevoilor pieței, de la o planificare superficială sau de la lipsa resurselor. Dar și că problemele pot apărea pe parcurs: gestionarea defectuoasă a banilor, lipsa unei echipe bine structurate sau neadaptarea la schimbările din mediul de business.

Partea cea mai importantă? Eșecul nu este un capăt de drum, ci o lecție valoroasă. Cu o strategie clară, atenție la detalii și deschidere către schimbare, orice obstacol poate deveni o oportunitate de creștere.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

