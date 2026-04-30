DCNews Economie Cursul leu - euro a sărit la maxime istorice din cauza crizei politice. Dan Suciu (BNR) arată ce urmează
Data publicării: 16:53 30 Apr 2026

Cursul leu - euro a sărit la maxime istorice din cauza crizei politice. Dan Suciu (BNR) arată ce urmează
Autor: Andrei Itu

bani portofel, leva bulgareasca Imagine cu portofel, bani. Foto: Pixabay

În contextul crizei politice, cursul valutar a atins, joi, cel mai ridicat nivel din istorie, respectiv 5,14 lei / euro. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, a spus ce ar putea urma zilele viitoare.

Piața valutară a traversat joi o zi extrem de volatilă, tipică perioadelor marcate de incertitudine și criză politică, dar datele actuale arată o posibilă calmare în perioada imediat următoare, a spus purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.  Cursul valutar anunţat de BNR, astăzi, a sărit la 5,14 lei/euro, fiind înregistrat un maxim istoric.

Dan Suciu: Piața valutară, zguduită de incertitudinea politică

"Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piaţa valutară. Aşa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea şi acest lucru s-a manifestat serios pe piaţa valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situaţia se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piaţă şi ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieţei. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor", a declarat Dan Suciu, la Digi 24.

Dan Suciu a evidențiat că urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase şi acest lucru înseamnă că pot continua presiuni eventuale pe curs.

Curs valutar BNR azi: leu - euro, leu - dolar, leu - franc elvețian

Moneda naţională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Totodată, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani (1,16%), faţă de 5,5181 lei, cotaţia anterioară, înregistrând un maxim istoric.

