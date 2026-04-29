Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești. Ministrul Barna: Trebuie să rediscutăm condiţiile
Data publicării: 13:40 29 Apr 2026

Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești. Ministrul Barna: Trebuie să rediscutăm condiţiile
Autor: Ioana Dinu

Porci - Freepik Porci - Foto cu rol ilustrativ: Freepik @wirestock

Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești din sectorul producției.

Aceasta este concluzia ministrului interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Oficialul a zis că România se confruntă cu o provocare în privinţa modalităţii în care sunt introduse pe piaţa internă cantităţi semnificative de carne de porc, precizând că trebuie rediscutate condiţiile şi modul în care sunt verificate aceste introduceri pe piaţă.

„Avem o provocare în ceea ce priveşte mecanismele de piaţă, modalitatea în care sunt introduse pe piaţa din România cantităţi semnificative de carne de porc, de exemplu. Aici trebuie să rediscutăm condiţiile şi modul în care se verifică aceste introduceri pe piaţă. Nu sunt importuri, că ele vin de pe piaţa comunitară. Am avut o întâlnire cu preşedintele ANSVSA, am avut o discuţie şi cu vicepreşedintele şi vom propune acolo împreună soluţii pentru a proteja producătorii autohtoni, români”, a declarat Tanczos Barna, marţi, într-o conferinţă de presă. 

Actele normative pentru legume-fructe, pentru spații protejate, pentru cartofi, pentru usturoi și ameliorarea sunt cele cinci priorități care, astăzi, se află în circuitul de avizare și de aprobare, astfel încât subvențiile să ajungă în contul fermierilor, a mai declarat ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

„Știm cu toții care este situația pe scena politică.. Față de săptămâna trecută când am fost desemnat de domnul prim-ministru să preiau interimar conducerea ministerului, lucrurile s-au mai schimbat. Ieri a apărut decretul de numire. Tot ieri, pe scena politică a avut loc acel anunț cu privire la prezentarea unei moțiuni de cenzură. Motiv pentru care ne concentrăm zilele acestea pe actele normative care au fost pe circuit și în cazul cărora am început resemnarea, reavizarea, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, chiar mâine, să intre în ședința de Guvern dacă și celelalte ministere operează schimbările și resemnarea actelor normative. Vorbim aici, în primul rând, de actele normative pentru legume, fructe, pentru spații protejate, pentru cartofi, pentru usturoi și ameliorarea. Sunt cele cinci priorități care, astăzi, sunt în circuitul de avizare și de aprobare. Probabil mâine o să avem ședința de Guvern, dacă nu, cel târziu joi. Cel mai important lucru acum este ca APIA, AFIR-ul, sprijinite de Ministerul de Finanțe să autorizeze plățile și să facă plăți efective, astfel încât subvențiile să ajungă în contul fermierilor. Suntem deja la sfârșitul lunii aprilie, începe luna mai, după mini-vacanță, deci săptămâna viitoare trebuie să meargă cu viteză maximă plățile, astfel încât subvențiile să ajungă la fermieri”, a spus Tanczos.

