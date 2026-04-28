Singurul job stabil la Buzău: Gropar. Economia e deja îngropată. Prima veste teribilă privind criza economică

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Buzău nu va mai organiza bursa generală a locurilor de muncă. Acest eveniment se desfășura anual în luna mai. Acum oferta angajatorilor este mult prea mică şi nu justifică demararea procedurilor de organizare.

Ionel Tociu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău, avertiza, din luna martie că Buzăul se confruntă cu o scădere majoră a ofertelor din partea angajatorilor comparativ cu anii precedenți. Vorbim despre o contracție severă a pieței față de anii anteriori. Lucrurile sunt grave, iar acest lucru este resimțit de aproape orice familie din Buzău care nu are legături cu lumea politică.

Dacă în 2024, numărul de locuri de muncă oferite de angajatori și afișate de AJOFM însemnau undeva la peste 220 de locuri de muncă pe zi, în 2025 această ofertă a scăzut la sub 100 pe zi. În martie 2026, din acea sută, a scăzut la 50.

Astăzi când vorbim, în Buzău nu sunt locuri de muncă la modul semnificativ al cuvântului, angajatori care să ofere un număr mare de locuri de muncă. Din acest motiv, bursa organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu îşi are necesitatea de a fi organizată.

La nivelul judeţului Buzău, rata şomajului în luna aprilie este de aproximativ 4%, cu 5.400 de persoane aflate într-o formă de evidenţă şi plată, dintre care în jur de 1.200 sunt şomeri indemnizaţi.

Buzoienilor le-a mai rămas speranța

Tinerii pleacă, bunicii măcar au pensie, iar oamenii de 40-50 de ani care au rămas încearcă să supraviețuiască într-un fel sau altul. Dar până la urmă, probabil că buzoienilor le place situația. Nimeni nu protestează, nimeni nu face nimic, nici la vot nu prea merg. Să nu uităm că în județul Buzău, prezența la urne, în decembrie 2025, a fost cea mai mică din țară, s-a câștigat șefia Consiliului Județean cu aproape 52% din 24% din voturi cât a fost prezența totală la urne.

Când vor mai apărea locuri de muncă la Buzău? Când va reporni economia? Așteptăm să fie gata noul penitenciar din Unguriu. În 2017, vicepremierul de la acea vreme ne spunea că vor fi create în jur de 1.500 de locuri de muncă. Așteptăm 2028 să pornească astfel de „industrii” generatoare de locuri de muncă dacă altfel de perspective nu sunt. Ce facem până atunci?

Sperăm ca Buzăul să nu devină din „oraş deschis”... județ falimentar.

Se caută însă un job în Buzău: Gropar

În județul Buzău se caută gropari. Nu, nu gropari ai economiei din Buzău. Din aceia sunt deja peste tot oricum. Ne referim la gropari pe bune.

În comuna Lopătari din judeţul Buzău, administraţia locală atrage atenţia că numărul celor care se ocupă de lucrări în cimitire este din ce în ce mai mic. În locurile unde terenul permite, pentru săparea unor gropi este folosit uneori buldoexcavatorul.

Primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin, spunea că nu prea mai sunt oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit şi nu mai pot, cei tineri au plecat.

Primarul comunei Odăile, Cristache Tache Grama, spunea că tinerii sunt din ce în ce mai puţini, o parte aleg să plece din localităţi spre oraşe sau în străinătate, iar în sate rămân vârstnicii. Copii nu se mai nasc, iar de îngropat se îngroapă de până la 10 ori mai mult. Din păcate, nu se aşază nimic în locul celor bătrâni, rămân doar casele.