Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Data actualizării: 13:56 02 Feb 2026 | Data publicării: 09:18 02 Feb 2026

Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Autor: Anca Murgoci

cimitir cimitir

Depopularea unor localităţi din mediul rural şi scăderea forţei de muncă au drept rezultat identificarea cu dificultate a unor lucrători care necesită abilităţi fizice deosebite, atrag atenţia autorităţile, fiind vorba despre groparii din cimitire care ajung să lucreze în mai multe zone sau să fie înlocuiţi cu echipamente mecanizate, din lipsă de meseriaşi.

În comuna Lopătari din judeţul Buzău, administraţia locală atrage atenţia că numărul celor care se ocupă de lucrări în cimitire este din ce în ce mai mic. În locurile unde terenul permite, pentru săparea unor gropi este folosit uneori buldoexcavatorul.

"Când am avut decese care nu aveau rude, apropiaţi, s-a ocupat primăria, în rest mai există prin fiecare sat cineva care se ocupă, dar este clar că sunt din ce în ce mai puţini, şi din ce în ce mai puţin dispuşi să facă acest lucru, pentru că nu mai sunt în general oameni care să lucreze cu ziua. Cei care făceau acest lucru în urmă cu 20 de ani au îmbătrânit şi nu mai pot, cei tineri au plecat. Unde este cazul folosim buldoexcavatorul, dacă este într-o margine de cimitir poţi rezolva rapid, dacă nu, cu beneficiarii ajutoarelor, strict în cazurile sociale", a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Lipsa forţei de muncă adecvate este explicată de către primari prin natalitatea scăzut din ultimii ani

Tinerii sunt din ce în ce mai puţini, o parte aleg să plece din localităţi spre oraşe sau în străinătate, iar în sate rămân vârstnicii.

"Mulţi pleacă, alţii îmbătrânesc. Atât la Odăile, cât şi în celelalte localităţi din zonă, demografic am scăzut, natalitatea este aproape inexistentă, câţiva se nasc anual, iar de îngropat se îngroapă de până la 10 ori mai mult. Din păcate, nu se aşază nimic în locul celor bătrâni, rămân doar casele. Vizavi de forţa de muncă necesară lucrărilor în cimitire, este vorba de o lipsă de persoane, şi acelea tinere sunt cu probleme de sănătate, altele nu doresc să participe, dar sunt şi cei care vin să ajute. Noi familii tinere avem din ce în ce mai puţini", a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Odăile, Cristache Tache Grama.

Sunt şi persoane îşi întreţin familia doar din activităţile pe care le desfăşoară în cimitire

Munca este grea şi solicitantă, dezvăluie un bărbat care de mai bine de 25 de ani lucrează cu roaba şi târnăcopul.

"Fac meseria asta de 25 de ani, este foarte grea. Este muncă fizică, depinde şi de groapă, unde pământul este cu piatră, cu bolovani folosim târnăcopul, îţi ia minim 3-4 ore în doi inşi. Am familie, copii, doar din asta trăiesc. Nu se mai bagă mulţi în munca asta, cu oseminte, cu oameni decedaţi, lucrez în patru cimitire, muncă grea", a declarat Fănică, gropar în municipiul Buzău.

Lucrătorii au sarcina de a pregăti mormintele pentru înmormântări, o muncă fizică, adesea într-o atmosferă solemnă, ce necesită rezistenţă la stres emoţional şi condiţii de muncă specifice, având un rol esenţial în organizarea funeraliilor şi presupunând contact direct cu familiile îndoliate. Răspund la solicitări indiferent de oră sau de condiţiile meteo şi trebuie să îşi ducă la bun sfârşit serviciul într-un timp foarte scurt, până la începerea funeraliilor.

"Oamenii se găsesc greu pentru că este muncă fizică, oamenii nu au putere, lucrezi 4-5 ore, trebuie să ai şi tactică, să ştii să lansezi coşciugul jos, poate să cântărească 150-200 de kilograme, trebuie să îl lansezi fără să îl scapi, să cadă pe cineva. Munca este grea, la săpat dai de cărămizi, de piatră. Sunt căutaţi, sunt respectaţi, plouă, ninge, trebuie să-şi facă treaba", a declarat, pentru AGERPRES, Daniela, o femeie care are grijă de morminte.

Lipsa forţei de muncă în domeniul serviciilor funerare este confirmată şi de către Agenţia Judeţeană pentru Ocupare Forţei de Muncă (AJOFM) Buzău

"Există două categorii de forţă de muncă, una în zona urbană şi cealaltă în zona rurală. În oraşe există o vânătoare de muncitori calificaţi. Natalitatea în zona rurală este foarte mică, mai ales în localităţile îndepărtate de municipii. Încet, aceste zone se depopulează, ceea ce mai rămâne în urmă este o populaţie îmbătrânită, fie pensionari, fie beneficiarii venitului minim de inserţie. În momentul în care ai nevoie de o anumită structură de lucrări pe care să le faci în comună, vorbim de cimitire, de gropari, nu ai de unde să găseşti această forţă de muncă sau o găseşti, dar cu un randament de muncă discutabil. Este o realitate. Sunt însă multe meserii pentru care nu se mai găsesc specialişti sau forţă de muncă adecvată", a declarat, pentru Agerpres, directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

VEZI ȘI: Ciolacu: „Am cerut un audit”. Urmează concedieri? Anunțul noului șef CJ Buzău 

Potrivit specialiştilor în resurse umane din cadrul AJOFM, în ultimii ani s-a accentuat criza forţei de muncă, atât în ceea ce priveşte muncitorii cu o calificare, pregătiţi în anumite domenii de activitate, cât şi muncitorii necalificaţi. 

buzau
gropari
mormant
cimitir

buzau
gropari
mormant
cimitir
