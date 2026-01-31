El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas

Medicamentele actuale pentru cancerul pancreatic își pierd eficacitatea în câteva luni, deoarece tumora devine rezistentă. Grupul de la Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO), din Spania, a reușit să evite dezvoltarea rezistenței, cu o terapie triplă combinată. Aceste rezultate ”deschid calea pentru proiectarea unor terapii combinate care ar putea îmbunătăți supraviețuirea”, indică autorii. Rezultatele sunt publicate în PNAS.

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la CNIO, subliniază că ”nu suntem încă în măsură să efectuăm studii clinice cu această terapie triplă”.

Speranță după decenii de progrese

În Spania, peste 10.300 de cazuri de cancer pancreatic sunt diagnosticate în fiecare an, ceea ce îl face una dintre cele mai agresive forme de cancer. Detectarea sa în stadiile avansate ale bolii și lipsa terapiilor eficiente înseamnă că rata de supraviețuire la cinci ani după diagnosticare este mai mică de 10%. Dar cercetarea în sfârșit ia avânt și începe să schimbe paradigma după decenii de progrese foarte limitate.

Terapia lui Mariano Barbacid elimină tumorile pancreatice complet și durabil

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO), a conceput o terapie care elimină cu succes tumorile pancreatice la șoareci complet și durabil, fără efecte secundare semnificative. Studiul este publicat în revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), cu Carmen Guerra ca co-autor principal și Vasiliki Liaki și Sara Barrambana ca primi autori.

„Aceste studii deschid calea către conceperea de noi terapii combinate care pot îmbunătăți supraviețuirea pacienților cu PDAC (adenocarcinom ductal pancreatic - cel mai frecvent tip de cancer pancreatic)”, declară autorii în PNAS. „Aceste rezultate stabilesc cursul pentru dezvoltarea de noi studii clinice” continuă ei.

Primele medicamente pentru cancerul pancreatic, după jumătate de secol de cercetări

Primele medicamente care vizează ținte moleculare pentru cancerul pancreatic au fost aprobate în 2021, după o jumătate de secol fără îmbunătățiri față de chimioterapia convențională. Aceste noi medicamente blochează acțiunea genei KRAS, o genă mutată la 90% dintre persoanele cu cancer pancreatic. Cu toate acestea, eficacitatea lor este modestă, deoarece tumora devine rezistentă după câteva luni.

Problema rezistenței la medicamentele inhibitoare de KRAS este abordată în noul studiu realizat de Barbacid, un pionier atât în ​​cercetarea KRAS, cât și în dezvoltarea de modele animale pentru cancerul pancreatic.

”Tumorile au dispărut definitiv”

Strategia urmărită de grupul CNIO a fost blocarea acțiunii oncogenei KRAS în trei puncte, în loc de unul singur, pe principiul: este mai greu ca o grindă să se rupă dacă este fixată de tavan în trei puncte, decât doar unul. Și într-adevăr, după eliminarea genetică a trei molecule din calea de semnalizare KRAS la modelele murine, tumorile au dispărut definitiv.

Țintirea a trei verigi din lanț

Aplicarea aceleiași strategii la pacienți implică căutarea de medicamente care blochează calea moleculară KRAS în aceleași trei puncte. Echipa a utilizat o terapie triplă, care a combinat un inhibitor experimental de KRAS (daraxonrasib) cu un medicament aprobat pentru anumite adenocarcinoame pulmonare (afatinib) și un degradant de proteine ​​(SD36).

Tratamentul a fost aplicat la trei modele murine de adenocarcinom ductal pancreatic și, în toate acestea, a fost indusă o regresie semnificativă și durabilă a acestor tumori experimentale fără a provoca toxicități semnificative, afirmă autorii în PNAS.

„Acest studiu descrie o terapie triplă combinată (...) care induce regresia robustă a PDAC-urilor experimentale și evită apariția rezistenței tumorale. Această combinație triplă este bine tolerată la șoareci.”

”Încă nu suntem în măsură să efectuăm studii clinice cu terapia triplă”

În ceea ce privește următorii pași, Barbacid explică: „este important să înțelegem că, deși rezultate experimentale precum cele descrise aici nu au fost obținute niciodată înainte, încă nu suntem în măsură să efectuăm studii clinice cu terapia triplă.”

Autorii subliniază că optimizarea terapiei triplă combinate pentru utilizarea într-un cadru clinic nu va fi ușoară. „(..) În ciuda limitărilor actuale, aceste rezultate ar putea deschide ușa către noi opțiuni terapeutice pentru a îmbunătăți rezultatul clinic al pacienților cu adenocarcinom ductal pancreatic într-un viitor nu prea îndepărtat.”

Finanțare

Acest studiu a fost finanțat de Fundación CRIS Contra el Cáncer, Consiliul European de Cercetare (ERC), Agenția de Stat pentru Cercetare, prin cofinanțare cu Fondul European de Dezvoltare Regională, fonduri Next Generation EU, Centrul de Rețele pentru Cercetare Biomedicală (CIBERONC) și Institutul de Sănătate Carlos III.

Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO) este un centru public de cercetare aflat în subordinea Departamentului de Știință, Inovație și Universități. Este cel mai mare centru de cercetare a cancerului din Spania și unul dintre cele mai importante din Europa. Acesta include aproximativ cinci sute de oameni de știință, împreună cu personal auxiliar, care lucrează pentru a îmbunătăți prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului.