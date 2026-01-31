€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Data actualizării: 10:00 31 Ian 2026 | Data publicării: 09:54 31 Ian 2026

El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Autor: Roxana Neagu

Mariano Barbacid Mariano Barbacid/ captură video

Mariano Barbacid este omul de știință spaniol la care, în aceste zile, se uită întreaga lume. Pe rețelele sociale au apărut filmări cu titlul ”Mulțumesc, Mariano Barbacid”.

Medicamentele actuale pentru cancerul pancreatic își pierd eficacitatea în câteva luni, deoarece tumora devine rezistentă. Grupul de la Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO), din Spania, a reușit să evite dezvoltarea rezistenței, cu o terapie triplă combinată. Aceste rezultate ”deschid calea pentru proiectarea unor terapii combinate care ar putea îmbunătăți supraviețuirea”, indică autorii. Rezultatele sunt publicate în PNAS.

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la CNIO, subliniază că ”nu suntem încă în măsură să efectuăm studii clinice cu această terapie triplă”.

Speranță după decenii de progrese

În Spania, peste 10.300 de cazuri de cancer pancreatic sunt diagnosticate în fiecare an, ceea ce îl face una dintre cele mai agresive forme de cancer. Detectarea sa în stadiile avansate ale bolii și lipsa terapiilor eficiente înseamnă că rata de supraviețuire la cinci ani după diagnosticare este mai mică de 10%. Dar cercetarea în sfârșit ia avânt și începe să schimbe paradigma după decenii de progrese foarte limitate.

Terapia lui Mariano Barbacid elimină tumorile pancreatice complet și durabil

Mariano Barbacid, șeful Grupului de Oncologie Experimentală de la Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO), a conceput o terapie care elimină cu succes tumorile pancreatice la șoareci complet și durabil, fără efecte secundare semnificative. Studiul este publicat în revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), cu Carmen Guerra ca co-autor principal și Vasiliki Liaki și Sara Barrambana ca primi autori.

„Aceste studii deschid calea către conceperea de noi terapii combinate care pot îmbunătăți supraviețuirea pacienților cu PDAC (adenocarcinom ductal pancreatic - cel mai frecvent tip de cancer pancreatic)”, declară autorii în PNAS. „Aceste rezultate stabilesc cursul pentru dezvoltarea de noi studii clinice” continuă ei. 

Primele medicamente pentru cancerul pancreatic, după jumătate de secol de cercetări

Primele medicamente care vizează ținte moleculare pentru cancerul pancreatic au fost aprobate în 2021, după o jumătate de secol fără îmbunătățiri față de chimioterapia convențională. Aceste noi medicamente blochează acțiunea genei KRAS, o genă mutată la 90% dintre persoanele cu cancer pancreatic. Cu toate acestea, eficacitatea lor este modestă, deoarece tumora devine rezistentă după câteva luni.

Problema rezistenței la medicamentele inhibitoare de KRAS este abordată în noul studiu realizat de Barbacid, un pionier atât în ​​cercetarea KRAS, cât și în dezvoltarea de modele animale pentru cancerul pancreatic.

”Tumorile au dispărut definitiv”

Strategia urmărită de grupul CNIO a fost blocarea acțiunii oncogenei KRAS în trei puncte, în loc de unul singur, pe principiul: este mai greu ca o grindă să se rupă dacă este fixată de tavan în trei puncte, decât doar unul. Și într-adevăr, după eliminarea genetică a trei molecule din calea de semnalizare KRAS la modelele murine, tumorile au dispărut definitiv.

Țintirea a trei verigi din lanț

Aplicarea aceleiași strategii la pacienți implică căutarea de medicamente care blochează calea moleculară KRAS în aceleași trei puncte. Echipa a utilizat o terapie triplă, care a combinat un inhibitor experimental de KRAS (daraxonrasib) cu un medicament aprobat pentru anumite adenocarcinoame pulmonare (afatinib) și un degradant de proteine ​​(SD36).

Tratamentul a fost aplicat la trei modele murine de adenocarcinom ductal pancreatic și, în toate acestea, a fost indusă o regresie semnificativă și durabilă a acestor tumori experimentale fără a provoca toxicități semnificative, afirmă autorii în PNAS.

„Acest studiu descrie o terapie triplă combinată (...) care induce regresia robustă a PDAC-urilor experimentale și evită apariția rezistenței tumorale. Această combinație triplă este bine tolerată la șoareci.”

”Încă nu suntem în măsură să efectuăm studii clinice cu terapia triplă”

În ceea ce privește următorii pași, Barbacid explică: „este important să înțelegem că, deși rezultate experimentale precum cele descrise aici nu au fost obținute niciodată înainte, încă nu suntem în măsură să efectuăm studii clinice cu terapia triplă.”

Autorii subliniază că optimizarea terapiei triplă combinate pentru utilizarea într-un cadru clinic nu va fi ușoară. „(..) În ciuda limitărilor actuale, aceste rezultate ar putea deschide ușa către noi opțiuni terapeutice pentru a îmbunătăți rezultatul clinic al pacienților cu adenocarcinom ductal pancreatic într-un viitor nu prea îndepărtat.”

Finanțare

Acest studiu a fost finanțat de Fundación CRIS Contra el Cáncer, Consiliul European de Cercetare (ERC), Agenția de Stat pentru Cercetare, prin cofinanțare cu Fondul European de Dezvoltare Regională, fonduri Next Generation EU, Centrul de Rețele pentru Cercetare Biomedicală (CIBERONC) și Institutul de Sănătate Carlos III.

Centrul Național de Cercetare a Cancerului (CNIO) este un centru public de cercetare aflat în subordinea Departamentului de Știință, Inovație și Universități. Este cel mai mare centru de cercetare a cancerului din Spania și unul dintre cele mai importante din Europa. Acesta include aproximativ cinci sute de oameni de știință, împreună cu personal auxiliar, care lucrează pentru a îmbunătăți prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cancer
tratament cancer
cancer pancreas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 27 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 32 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close