Nava americană care transportă trupe în Orientul Mijlociu a fost văzută lângă Singapore
Data actualizării: 23:58 17 Mar 2026 | Data publicării: 23:56 17 Mar 2026

Nava americană care transportă trupe în Orientul Mijlociu a fost văzută lângă Singapore
Autor: Tiberiu Vasile

nava de razboi în ocean Foto: Unsplash

O navă americană care transportă trupe de elită a fost observată marți aproape de Singapore, pe traseul spre Orientul Mijlociu, pregătind desfășurarea unei unități MEU de răspuns rapid.

O navă de război americană, care transportă trupe americane de elită, pușcași marini și marinari, a fost observată marți în apropierea Singapore, traversând strâmtoarea Malacca, la sud-vestul Mării Chinei de Sud, scrie CNN. Nava este parte a unei desfășurări pentru Orientul Mijlociu, conform unor surse oficiale.

USS Tripoli și traseul său

Conform datelor AIS, nava USS Tripoli se afla marți dimineață aproape de Singapore. Marinele americane folosesc adesea transponderele AIS dezactivate, însă monitorizarea pozițiilor în zone cu trafic intens, cum este zona statului Singapore, ajută la desfășurarea mai sigură a operațiunilor.

Site-ul marinetraffic.com a raportat că o „navă de război americană nespecificată” a plecat din Okinawa pe 11 martie, traversând Marea Chinei de Sud și apropiindu-se de Singapore cu o viteză de aproximativ 35 km/h.

Unități MEU, pregătite pentru răspuns rapid

Nava Tripoli transportă forțe din Unitatea Expediționară 31 a Pușcașilor Marini (MEU), cu sediul în Okinawa. Această unitate de răspuns rapid are aproximativ 2.200 de membri, iar Pentagonul a ordonat desfășurarea acesteia în Orientul Mijlociu, fără a preciza locația exactă sau misiunea pe teren, au spus trei oficiali familiarizați cu planurile.

Unitățile MEU includ patru componente: comandă, luptă terestră, luptă aeriană și logistică. Ele sunt pregătite pentru misiuni diverse, precum evacuări, raiduri și asalturi amfibii, cu transfer de trupe de la navă la țărm. Unele sunt antrenate și pentru operațiuni speciale.

Capacitățile USS Tripoli

Cu baza în Sasebo, Japonia, USS Tripoli măsoară aproape 257 de metri și cântărește 45.000 de tone. Nava funcționează practic ca un mic portavion, fiind echipată cu avioane de vânătoare F-35 stealth și transportoare MV-22 Osprey, precum și cu ambarcațiuni de debarcare pentru trupe americane de elită.

Observarea acestei nave aproape de Singapore subliniază mobilitatea rapidă a forțelor americane și pregătirea pentru eventuale misiuni în Orientul Mijlociu.

CITEȘTE ȘI: Manevra de război a Teheranului care poate lovi economia globală: blocarea a două strâmtori-cheie. Chirieac: O spirală devastatoare. Am pica ca niște popice

