Guvernul Magyar ar putea renunța la acordul nuclear cu rușii la centrala de la Paks. Kremlinul va pierde 15 miliarde de dolari
Data publicării: 11 Mai 2026

Guvernul Magyar ar putea renunța la acordul nuclear cu rușii la centrala de la Paks. Kremlinul va pierde 15 miliarde de dolari
Autor: Tiberiu Vasile

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza

Noul guvern al lui Peter Magyar analizează posibilitatea renunțării la acordul nuclear cu Rosatom pentru centrala de la Paks, proiect care ar putea aduce rușilor pierderi de aproape 15 miliarde de dolari.

Guvernul condus de Peter Magyar ia în calcul o schimbare majoră în politica energetică a Ungariei. Potrivit informațiilor publicate de The Moscow Times, noua administrație ar putea opri colaborarea cu firma rusă Rosatom la proiectul de extindere al centralei nucleare de la Paks.

Semnalul a fost transmis chiar de Istvan Kapitany, politicianul care urmează să preia portofoliul Economiei și Energiei. Acesta a declarat că autoritățile ungare vor reanaliza atât finanțarea, cât și modul în care este implementat proiectul Paks II.

Contractele pentru Paks, verificate de noul guvern al lui Peter Magyar

Acordul cu rușii a fost semnat în 2014, în perioada în care Viktor Orban conducea guvernul de la Budapesta. Contractul a fost atribuit direct către Rosatom, fără licitație publică, pentru construirea a două reactoare noi la singura centrală nucleară a țării.

Lucrările efective au început însă abia în februarie 2026, după ani întregi de întârzieri și dispute.

"Avem nevoie de o strategie nucleară transparentă. Trebuie să revizuim finanțarea și costurile Paks II (numele proiectului de extindere, n.r.) și termenii de implementare a acestuia.

Acestea sunt contracte secrete pe care nu le-am revizuit încă și trebuie să le studiem", a declarat Kapitany în Parlament.

Și Peter Magyar a criticat anterior proiectul, despre care a spus că ar fi supraevaluat. Dacă noul executiv va decide anularea colaborării cu Rosatom, compania rusă riscă să piardă aproape 15 miliarde de dolari.

Centrala nucleară de la Paks

Centrala de la Paks este singura instalație nucleară din Ungaria și se află la aproximativ 100 de kilometri de Budapesta. Construcția ei a început în anii ’70 și a fost finalizată în deceniul următor.

În prezent funcționează cu patru reactoare VVER-440, iar proiectul Paks II include două noi reactoare VVER-1200, cu o capacitate totală de 2,4 GW.

În februarie, Rosatom a anunțat că a început turnarea fundației pentru reactorul unității numărul 5. Compania rusă a precizat atunci că proiectul a trecut oficial la statutul de "centrală nucleară în construcție", conform standardelor stabilite de International Atomic Energy Agency (nr. Agenția Internațională pentru Energie Atomică).

Dacă lucrările vor fi terminate, centrala de la Paks ar deveni prima din Uniunea Europeană care utilizează reactoare rusești VVER-1200 de generația III+.

Una dintre cele mai mari lovituri economice

Tema proiectului nuclear a devenit și un subiect politic sensibil în Ungaria. Noul executiv promite să investigheze contractele aprobate în perioada guvernării Orban și susține că va combate practicile considerate netransparente.

În septembrie 2025, Curtea de Justiție a UE a anulat aprobarea oferită anterior de Comisia Europeană pentru contribuția financiară a statului ungar la proiectul evaluat la 12,5 miliarde de euro.

Potrivit acordului, Rosatom urma să suporte 10 miliarde de euro din costurile construcției, iar partea ungară 2,5 miliarde de euro.

"Comisia Europeană avea obligația să verifice dacă atribuirea directă a contractului pentru construirea a două reactoare noi către o companie rusă respectă normele UE privind achizițiile publice, dar nu a făcut acest lucru", a decis instanța.

În acest moment, viitorul proiectului de la Paks rămâne incert, iar eventualul abandon al acordului ar reprezenta una dintre cele mai mari lovituri economice pentru Rosatom și Kremlin de la începutul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

