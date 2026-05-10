DCNews Stiri Iranul avertizează țările care susțin sancțiunile SUA: Vor fi consecințe grave
Data publicării: 10 Mai 2026

Iranul avertizează țările care susțin sancțiunile SUA: Vor fi consecințe grave
Autor: Elena Aurel

stramtoarea ormuz Armata iraniană avertizează că statele care aplică sancțiunile americane împotriva Iranului ar putea întâmpina greutăți în tranzitarea Strâmtorii Ormuz.

Armata iraniană avertizează că statele care aplică sancțiunile americane împotriva Iranului ar putea întâmpina greutăți în tranzitarea Strâmtorii Ormuz.

Armata iraniană avertizează că ţările care aplică sancţiunile americane împotriva Republicii Islamice se vor confrunta cu dificultăţi în tranzitarea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerţul global cu hidrocarburi, relatează duminică AFP, citată de Agerpres.

Administraţia SUA a anunţat la 1 mai noi sancţiuni împotriva intereselor iraniene şi a avertizat navele care ar plăti Teheranul pentru a tranzita strâmtoarea.

"Am implementat un nou cadru juridic şi de securitate în Strâmtoarea Ormuz. De acum înainte, orice navă care doreşte să o tranziteze trebuie să se coordoneze cu noi", a declarat duminică Mohammad Akraminia, un oficial al armatei, pentru agenţia oficială de ştiri IRNA.

Acest dispozitiv, "acum în vigoare", va aduce "beneficii economice, de securitate şi politice", a adăugat el.

"Ţările care iau partea Statelor Unite prin impunerea de sancţiuni împotriva Republicii Islamice Iran vor întâmpina cu siguranţă dificultăţi în traversarea Strâmtorii Ormuz", a ameninţat el.

Teheranul a blocat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului lansat pe 28 februarie de Statele Unite şi Israel, care a provocat mii de morţi, în principal în Iran şi Liban, şi a zdruncinat economia globală.

Traficul este îngreunat, pe de o parte, de blocada americană impusă porturilor iraniene, iar pe de altă parte, de restricţiile impuse de Teheran, care permite doar o trecere limitată prin strâmtoare.

VEZI ȘI: Emiratele Arabe Unite anunţă că au fost atacate din nou de Iran

Avertismentul oficialilor iranieni

Ebrahim Azizi, preşedintele Comitetului pentru Securitate Naţională al Parlamentului, ameninţase sâmbătă aliaţii SUA cu privire la un proiect de rezoluţie al ONU.

"Avertizăm guvernele, inclusiv microstate precum Bahrainul, că sprijinirea rezoluţiei susţinute de SUA va avea consecinţe grave. Strâmtoarea Ormuz este o arteră vitală. Nu riscaţi să o pierdeţi pentru totdeauna", a scris el.

Statele Unite şi ţările din Golf au solicitat joi Consiliului de Securitate al ONU să ceară Iranului să înceteze "obstrucţionarea" navigaţiei prin strâmtoare.

Un proiect de rezoluţie în acest sens a fost depus de Statele Unite şi Bahrain, dar Rusia, un aliat al Teheranului, a indicat că este pregătită să îl blocheze.

Hamidreza Hajibabaei, vicepreşedinte al Parlamentului iranian, a anunţat pe 23 aprilie că Teheranul a primit primele venituri din taxele de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

VEZI ȘI: Trei nave americane aflate în tranzit în Strâmtoarea Ormuz, atacate de Iran. Trump amenință Teheranul cu represalii "violente" dacă nu semnează "rapid" un acord

