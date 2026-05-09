DCNews Stiri Accident grav în Gorj: Traficul a fost deviat după impactul dintre un autoturism și un TIR
Data publicării: 09 Mai 2026

Accident grav în Gorj: Traficul a fost deviat după impactul dintre un autoturism și un TIR
Autor: Elena Aurel

Sâmbătă dimineață, pe DN 66, în localitatea Țânțăreni, s-a produs un accident deosebit de grav, în care au fost implicate un TIR și un autoturism.

Update:

O persoană a murit şi o alta a fost rănită în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă dimineaţă, la Ţânţăreni, între un autotren şi un autoturism, traficul în zonă fiind blocat pe ambele sensuri de drum.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj, Florin Chisim, la faţa locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi o ambulanţă din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă, echipajele de intervenţie constatând că, în urma impactului, autotrenul s-a răsturnat, fiind blocate ambele sensuri de deplasare, iar conducătorul autoturismului era încarcerat.

"Din primele verificări (...) a reieşit faptul că un bărbat, de 27 de ani, din Floreşti, în timp ce conducea un autoturism din direcţia oraşului Filiaşi către Târgu Jiu, în localitatea Ţanţăreni, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune laterală cu anvelopa stânga-faţă a unui ansamblu de vehicule, format din cap tractor şi semiremorcă, provocând depresurizarea acesteia şi răsturnarea tirului pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului tirului, un bărbat de 39 de ani, din Vârţ, precum şi rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", precizează IPJ Gorj.

Conform Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, varianta de ocolire este pe DJ674 Ioneşti. 

Știre inițială

Conform informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române, șoferul autoturismului a suferit răni grave și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar șoferul autotrenului a fost găsit încarcerat, fără semne vitale.

„În urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului este încarcerat, fără semne vitale”, a transmis Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, circulația pe DN 66, pe tronsonul Filiași-Târgu Jiu, a fost restricționată, iar traficul rutier a fost deviat pe DJ 674, prin ruta Turceni-Ionești.

