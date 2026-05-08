€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Norul de fum de la Cernobîl nu va afecta România, anunță Ministerul Mediului
Data publicării: 08 Mai 2026

Norul de fum de la Cernobîl nu va afecta România, anunță Ministerul Mediului
Autor: Elena Aurel

nor de fum Sursa foto: https://www.magnific.com/, @DC Studio

Ministerul Mediului a anunțat că norul de fum provenit din incendiul din zona Cernobîl nu afectează România.

Norul de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României iar până la acest moment nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în ţară, a anunţat vineri Ministerul Mediului.

"Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind incendiul izbucnit în zona Cernobîl, Ucraina, şi monitorizarea evoluţiei norului de fum, instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor urmăresc permanent situaţia, împreună cu autorităţile competente. Potrivit estimărilor realizate de Administraţia Naţională de Meteorologie RA, direcţia dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul şi nord-estul Ucrainei şi sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României", se arată într-o postare a instituţiei.

Totodată, Ministerul Mediului a subliniat că, până la acest moment, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în România.

"În paralel, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate - ANMAP, prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), monitorizează permanent radioactivitatea factorilor de mediu la nivel naţional, prin staţii automate şi laboratoare specializate care funcţionează continuu. Până la acest moment, nu au fost înregistrate depăşiri ale limitelor de avertizare sau atenţionare privind radioactivitatea mediului în România", a precizat sursa citată.

Potrivit ministerului de resort, valorile măsurate se încadrează în limitele normale şi în tendinţele multianuale specifice acestei perioade. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cernobil
fum
ministerul mediului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Norul de fum de la Cernobîl nu va afecta România, anunță Ministerul Mediului
Publicat acum 47 minute
Trump anunță trei zile de încetare a focului între Rusia și Ucraina / Update: Zelenski și Kremlinul confirmă armistițiul
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Nu s-a detectat hantavirus la femeia din Germania internată în Dusseldorf
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Cătălin Predoiu felicită forțele MAI după capturarea suspectului în cazul crimei din Bihor
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Părintele Vasile Ioana și părintele Pimen Vlad, la Londra. Unde îi pot întâlni românii din Marea Britanie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Oana Țoiu retrage statutul de utilitate publică pentru ADIRI. Adrian Năstase reacționează: Era oare o prioritate a guvernului interimar?
Publicat acum 11 ore si 26 minute
ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 13 ore si 19 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close