Pastile pentru slăbit contrafăcute, vândute pe un site. Colegiul Medicilor, avertisment despre "capsulele" Mounjaro

După ce a fost decoperită comercializarea unor capsule pentru slăbit sub denumirea Mounjaro, care este de fapt un medicament injectabil, Colegiul Medicilor din România vine cu avertisment și atrage atenția asupra riscurilor majore pentru sănătate generate de comercializarea și utilizarea unor astfel de produse, în afara circuitelor autorizate și fără recomandare medicală. Mounjaro nu e autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar.

„Achiziționarea și administrarea oricărui medicament care necesită prescripție medicală trebuie realizată exclusiv la recomandarea medicului, în urma unei evaluări medicale corecte și complete. Automedicația, utilizarea unor produse promovate în mediul online sau achiziționarea de tratamente din surse neautorizate poate pune în pericol sănătatea și chiar viața pacienților”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR.

Colegiul Medicilor din România a subliniat că procurarea medicamentelor trebuie făcută doar din unități autorizate pentru comercializarea medicamentelor, respectiv farmacii și circuite reglementate, care pot garanta autenticitatea, trasabilitatea și condițiile de siguranță ale produselor medicamentoase.

Ce spune compania care produce acest medicament injectabil

Compania care produce Mounjaro, substanța injectabilă, a avertizat cu privire la comercializarea unor capsule pentru slăbit sub aceeași denumire.

"Mounjaro nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranţa, eficienţa şi ingredientele sale nu pot fi verificate", a transmis compania, precizând că tratamentele sale pentru obezitate sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate.