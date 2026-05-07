Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!

Consumul populației a continuat scăderea accelerată din ultimele 10 luni, avertizează analistul financiar Radu Georgescu, după ce a analizat datele INS. Potrivit acestuia, România are o scădere economică epică, iar viitorul nu sună deloc bine. Dacă lucrurile vor merge pe același făgaș, în curând România nu va mai fi locuibilă, susține analistul financiar.

"Azi, INS a publicat consumul populației pe martie 2026. Consumul a continuat scăderea accelerată din ultimele 10 luni. Pe 13 mai se va publica PIB-ul pe trimestrul 1 din 2026. 100% în trimestrul 1 din 2026 România are o scădere economică epică. Toți indicatorii economici ai României urlă la noi și ne spun că România este în direcția greșită din punct de vedere economic.

Scad toți indicatorii economici: consumul de produse, consumul de servicii, producția, industria. Vorbesc zilnic cu antreprenori și CEO de firme. Toți sunt îngrijorați de situația economică. Toți spun că nu au mai văzut așa ceva în ultimii 15 ani.

De 25 de ani calculez indicatori economici pentru firme. Într-o firma dacă scad toți indicatorii economici, echipa de management pleacă acasă. Paradoxal, Guvernul ne spune că suntem în direcția bună și că trebuie să mergem pe aceeași direcție.

Radu Georgescu: Și mai cinic este că Guvernul se laudă că a reușit să crească veniturile în condițiile în care economia se prăbușește

Și mai cinic este că Guvernul se laudă că a reușit să crească veniturile în condițiile în care economia se prăbușește și oamenii sărăcesc. Pai veniturile cresc din cauză că Romania are cea mai mare inflație din Europa, iar în ultimele 10 luni în Romania a fost o avalanșă de creșteri de taxe. Într-o țară normală un Guvern se laudă că au crescut veniturile deoarce au luat niște măsuri care au dus la creșterea economiei. Ar fi interesant să facem un studiu. Să deschidem un SRL și să punem Guvernul să-l conducă, să dezvolte un produs sau un serviciu, să găsească clienți care doresc să le dea bani. Probabil nu le va da nimeni nici măcar 10 lei. Când ești la Guvern este simplu să încasezi mai mulți bani. Dai o lege și crești taxele. Noi, clienții Guvernului, nu am vrea să plătim creșterile de taxe, dar în 30 de zile ne sună ANAF-ul și ne pune poprire pe conturi.

Avertisment sumbru: "În curând România nu va mai fi locuibilă"

Sunt oameni care mă întreabă de ce insist să explic indicatorii economici ai României, că nu are niciun rost. Cine a vrut să înțeleagă până acum, a înțeles. Motivul pentru care insist este că am 2 copii. Vreau să trăiască într-o țară locuibilă.

Nu vreau să-mi spună peste 10 ani: „Tata, dar tu de ce n-ai făcut nimic? De ce ai închis și tu ochii?”. Dacă nu realizam că România este la câțiva centimetri de prăpastie economica și socială, în curând România nu va mai fi locuibilă. Probabil va fi un nou val de plecări din țară. Dacă nu te trezești pentru tine, măcar să te trezești pentru copiii tăi", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.