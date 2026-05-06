Scandal la Roland Garros. Cei mai buni jucători de tenis amenință cu boicotul: Organizatorii se îmbogățesc pe spatele nostru

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini și Aryna Sabalenka se numără printre cei 20 de jucători din top ATP și WTA care au semnat o scrisoare oficială adresată organizatorilor celor patru mari turnee: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. Mesajul este direct și fără ocolișuri.

„Turneurile de Grand Slam câștigă mulți bani, în continuă creștere: dar pentru noi, sportivii, protagoniștii, nu lasă decât firimituri”.

"Un subiect care se discută în vestiar"

Nemulțumirea nu este nouă, dar acum presiunea crește. Conform relatărilor din presa italiană, inclusiv La Repubblica, jucătorii merg mai departe și vorbesc despre o posibilă reacție extremă: „Suntem gata să-i boicotăm începând cu următorul meci de la Paris, de la sfârșitul lunii ”.

Jasmine Paolini a confirmat tensiunile din culise: „Este cu siguranță un subiect care se discută în vestiar. Luptăm pentru aranjamente mai bune și mai echitabile pentru jucători, inclusiv în ceea ce privește pensiile și concediul de maternitate .”

Ea a punctat și diferențele dintre circuitele ATP/WTA și Grand Slam-uri: „Acestea sunt lucruri pe care WTA, la feminin, și ATP, la masculin, le fac deja. Turneele de Grand Slam, însă, nu fac același lucru, deoarece generează cele mai multe venituri. Luptăm pentru asta; lucrul pozitiv este că suntem cu toții uniți. Turneele de Grand Slam își măresc premiile, dar nu în același ritm cu creșterea veniturilor. Dacă suntem cu toții de acord și suntem cu toții uniți, și chiar acum suntem, cred că putem ajunge la un boicot.”

Cum se împart banii și de ce apare conflictul

În plin scandal la Roland Garros, organizatorii au anunțat un fond total de premiere de 61,7 milioane de euro pentru ediția din acest an. Suma este mai mare cu aproape 10% față de anul trecut și cu aproximativ 45% peste nivelul din 2019.

Oficialii spun că au încercat să ajute în special jucătorii din zonele inferioare ale clasamentului, cei eliminați în calificări sau în primele tururi. „Vrem să sprijinim sportivii care își pot finanța sezonul datorită premiilor în bani”, a fost explicația oferită.

Realitatea din teren rămâne însă complicată. Francesco Passaro, care a profitat de retrageri la Australian Open 2025 și a ajuns până în turul doi, a câștigat aproximativ 80.000 de euro. Pentru el, suma a fost esențială: „A fost necesar. În acest moment, pot investi în întregul sezon. Pentru că un jucător de tenis are o mulțime de cheltuieli: antrenorul, psihologul, preparatorul mental, fizioterapeutul. Deplasări pentru două sau trei persoane. De obicei, organizatorii turneului îți oferă o cameră de hotel: dar ai nevoie de cel puțin încă una, și încă trebuie să mă gândesc la asta.”

Diferențele față de alte sporturi, motiv de revoltă

Un punct central în acest scandal la Roland Garros este comparația cu alte sporturi majore. În Statele Unite, jucătorii din NFL, NBA sau MLB ajung să primească aproximativ 50% din veniturile generate de ligile lor.

În tenis, cifrele sunt mult mai mici. În turneele ATP și WTA, sportivii primesc în jur de 22% din venituri, iar la Grand Slam-uri procentul scade până la aproximativ 15%.

În scrisoarea transmisă organizatorilor, jucătorii subliniază clar problema: „ Roland Garros este pe cale să înregistreze din nou venituri record, iar între timp, jucătorii primesc o cotă din ce în ce mai mică din valoarea pe care o contribuie la creare ”.

Mesajul continuă într-un ton critic la adresa modului în care sunt conduse aceste competiții: „Alte sporturi internaționale majore modernizează guvernanța, aliniază părțile interesate și construiesc valoare pe termen lung, în timp ce turneele de Grand Slam rămân rezistente la schimbare. Lipsa consultării jucătorilor și lipsa persistentă de investiții în bunăstarea lor reflectă un sistem care nu reprezintă în mod adecvat interesele celor esențiale pentru succesul sportului.”

Final tensionat înainte de turneu

Pe măsură ce startul competiției se apropie, scandalul legat de Roland Garros devine tot mai dificil de ignorat. Jucătorii par mai uniți ca oricând, iar ideea unui boicot nu mai pare doar o amenințare aruncată în spațiul public, ci o opțiune reală.

Dacă nu apar concesii rapide din partea organizatorilor, conflictul riscă să escaladeze chiar în timpul unuia dintre cele mai importante turnee ale anului.

