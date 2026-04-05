€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Sport Simona Halep, mesaj pentru Mircea Lucescu, internat la ATI
Data actualizării: 23:21 05 Apr 2026 | Data publicării: 17:33 05 Apr 2026

Simona Halep, mesaj pentru Mircea Lucescu, internat la ATI
Autor: Iulia Horovei

simona halep mircea lucescu Simona Halep (s), fost lider mondial WTA și campioană de Grand Slam, Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român (d). Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews

Simona Halep a transmis un mesaj pentru fostul selecționer Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din București.

Simona Halep, fosta lideră mondială a tenisului feminin, a transmis un mesaj pentru antrenorul Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din Capitală.

Halep, mesaj de încurajare pentru Lucescu: „Îi doresc multă sănătate. Suntem cu toţii alături de el”

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. 

Știu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a declarat Simona Halep, duminică, pentru Antena Sport.

Mircea Lucescu, mutat la ATI

Starea fostului selecționer al echipei naționale a României, Mircea Lucescu, s-a înrăutățit în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit informațiilor transmise de medici.

Duminică dimineață, Spitalul Universitar de Urgență a transmis un comunicat de presă, menționând că antrenorul a fost transferat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, se arată în precizările spitalului.

Mircea Lucescu a avut mai multe probleme de sănătate în ultimele luni. Acesta a fost internat în spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de fotbal, desfășurat la Mogoșoaia pe 29 martie, premergător meciului amical cu selecționata Slovaciei.

Ulterior, „Il Luce” a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie, chiar când se pregătea să fie externat și, de atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la mutarea sa, astăzi, în secția ATI.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close