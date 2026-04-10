DCNews Sport Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Data actualizării: 11:11 10 Apr 2026 | Data publicării: 10:58 10 Apr 2026

Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Mircea Lucescu, al treilea cel mai titrat antrenor din lume. Sursa foto: Agerpres

Regretatul antrenor Mircea Lucescu avea un anumit obicei, a remarcat finanțatorul FCSB, Gigi Becali.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a sosit, vineri, la Biserica Sfântul Elefterie, unde are loc slujba de înmormântare a legendarului antrenor Mircea Lucescu. Pe lângă aprecierile pe care patronul i le-a atribuit lui „Il Luce”, acesta a punctat și un aspect pe care l-a sesizat la fostul selecționer al echipei naționale: nu îi plăcea să bârfească.

Gigi Becali: Lui Mircea Lucescu nu îi plăcea să bârfească

„Cât am stat eu cu el... un lucru e foarte important. Că și eu - toată lumea mai bârfește - dacă îi spuneai ceva rău despre cineva, el muta vorba. Nu era rău, nu îl interesa. Asta am sesizat”, a spus Gigi Becali, ajuns, vineri, la lăcașul de cult.

Patronul FCSB a numit și cea mai frumoasă amintire pe care o are alături de Mircea Lucescu, spunând că a fost impresionat de cunoștințele regretatului antrenor.

„Toată lumea a vorbit despre el la superlativ, toată lumea i-a mulțumit, că era, într-adevăr, un om, un super-om. Om bun, ca dovadă că toată lumea s-a oprit: comemorare peste tot. Și eu l-am cunoscut, am rămas 'mască'. Am stat cu el două ore și am rămas 'mască'. Cum vorbea, cultură... Am stat cam două ore, mi-a povestit niște lucruri, știa povești din istorie...”, a mai spus patronul „roș-albaștrilor”.

Mircea Lucescu va fi înmormântat, astăzi, cu onoruri militare. Acesta a decedat marți, 7 aprilie, după ce starea sa de sănătate s-a agravat, ca urmare a unui infarct suferit pe 3 aprilie, zi în care era programată externarea acestuia. El a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, din 29 martie, premergător meciului amical al tricolorilor cu Slovacia.

gigi becali
mircea lucescu
