Sir Alex Ferguson, transportat la spital după ce s-a simțit rău la stadion

Fostul antrenor al echipei Manchester United, Sir Alex Ferguson, a fost transportat la spital de pe „Old Trafford” în această după-amiază, după ce s-a simțit rău la stadion.

Sir Alex Ferguson, transportat la spital

Antrenorul în vârstă de 84 de ani a fost transportat la spital doar ca măsură de precauție, dar a putut pleca la scurt timp, potrivit Daily Mail.

Sir Alex Ferguson, cel mai de succes manager din istoria clubului, a fost prezent pe stadionul „Old Trafford” înaintea derby-ului din Premier League cu Liverpool, însă a fost transportat la spital cu mai bine de o oră înainte de startul meciului.

Provocări pentru Alex Ferguson

El s-a retras din funcția de manager al lui Manchester United în 2013, confruntându-se cu o serie de provocări care i-au schimbat viața în ultimii ani.

Ferguson a suferit o hemoragie cerebrală în 2018, fiind supus unei intervenții chirurgicale după care și-a revenit. Medicii îi dădeau acestuia 20% șanse să trăiască, dar acesta a reușit să învingă lupta.

„Au existat cinci hemoragii cerebrale în ziua aceea”, a spus Ferguson, care avea 79 de ani la acea vreme, în filmul său din 2021, „Sir Alex Ferguson: Never Give In”. „Trei au murit. Doi au supraviețuit. Știi că ești norocos...”, mai spunea el.

În urmă cu trei ani, acesta și-a pierdut soția, pe Cathy Ferguson, în vârstă de 84 de ani, după o căsnicie de 57 de ani.

Citește și: Anul 2027, instituit oficial „Anul Ilie Năstase”