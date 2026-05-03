€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Sir Alex Ferguson, transportat la spital după ce s-a simțit rău la stadion
Data actualizării: 18:49 03 Mai 2026 | Data publicării: 18:42 03 Mai 2026

Sir Alex Ferguson, transportat la spital după ce s-a simțit rău la stadion
Autor: Iulia Horovei

sir alex ferguson În mijloc, antrenorul Alex Ferguson. Sursa foto: Agerpres

Antrenorul Sir Alex Ferguson a fost transportat la spital, duminică, după ce s-a simțit rău la stadion, înaintea derby-ului din Premier League, Manchester United-Liverpool.

Fostul antrenor al echipei Manchester United, Sir Alex Ferguson, a fost transportat la spital de pe „Old Trafford” în această după-amiază, după ce s-a simțit rău la stadion.

Sir Alex Ferguson, transportat la spital

Antrenorul în vârstă de 84 de ani a fost transportat la spital doar ca măsură de precauție, dar a putut pleca la scurt timp, potrivit Daily Mail

Sir Alex Ferguson, cel mai de succes manager din istoria clubului, a fost prezent pe stadionul „Old Trafford” înaintea derby-ului din Premier League cu Liverpool, însă a fost transportat la spital cu mai bine de o oră înainte de startul meciului.

Provocări pentru Alex Ferguson

El s-a retras din funcția de manager al lui Manchester United în 2013, confruntându-se cu o serie de provocări care i-au schimbat viața în ultimii ani.

Ferguson a suferit o hemoragie cerebrală în 2018, fiind supus unei intervenții chirurgicale după care și-a revenit. Medicii îi dădeau acestuia 20% șanse să trăiască, dar acesta a reușit să învingă lupta.

„Au existat cinci hemoragii cerebrale în ziua aceea”, a spus Ferguson, care avea 79 de ani la acea vreme, în filmul său din 2021, „Sir Alex Ferguson: Never Give In”. „Trei au murit. Doi au supraviețuit. Știi că ești norocos...”, mai spunea el.

În urmă cu trei ani, acesta și-a pierdut soția, pe Cathy Ferguson, în vârstă de 84 de ani, după o căsnicie de 57 de ani.

Citește și: Anul 2027, instituit oficial „Anul Ilie Năstase”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sir alex ferguson
spital
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Publicat acum 46 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
Publicat acum 48 minute
Moţiunea de cenzură se votează marţi. O nouă coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Bolojan, e posibilă. Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 51 minute
Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 21 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 12 ore si 29 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close