Data actualizării: 09:20 03 Mai 2026 | Data publicării: 09:14 03 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

fereastra constelatii Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Mercur și-a început tranzitul în semnul Taurului, unde va rămâne până pe 17 mai. Mercur se ocupă de procesul decizional, comunicare și drumuri Iar arhetipul Taurului aduce în discuție resursele, confortul și rezistența la schimbare.

Horoscop 3 mai 2026 Berbec

Prima tendință va fi aceea de a cheltui sume importante fără să te gândești înainte de mai multe ori. Însă, astăzi îți vei da seama că este cazul să fii mai calculat.

Horoscop 3 mai 2026 Taur

Cu Mercur în semnul tău, vei deveni mai comunicativ. Schimbul de idei te va încânta. Singurul risc este acela de te ocupa mai mult de vorbe și mai puțin de fapte.

Horoscop 3 mai 2026 Gemeni

Este una dintre acele zile în care vei fi mai tăcut ca oamenii din jur. Pur și simplu, vrei să le studiezi și limbajul non-verbal. Și simți nevoia de liniște.

Horoscop 3 mai 2026 Rac

Vei avea o zi bună dacă te vei conecta și cu alți oameni, nu doar cu familia. Așa că revederile cu prietenii îți vor aduce numeroase subiecte noi de discuție.

Horoscop 3 mai 2026 Leu

S-ar putea să preiei cuvântul prea des. Dar, adevărul este că ai și ce să spui. Unii dintre voi vor reuși să îi motiveze pe cei dragi aflați în momente grele.

Horoscop 3 mai 2026 Fecioară

O zi potrivită pentru a învăța. Fie dintr-o discuție cu o persoană experimentată, fie citești o carte, fie o călătorie te va ajuta să îți deschizi orizonturile.

Horoscop 3 mai 2026 Balanță

Discuțiile despre bani cu partenerul sau familia nu vor fi pe placul tău, dar vor fi necesare. Din fericire, tu vei fi cel mai cumpătat.

Horoscop 3 mai 2026 Scorpion

Mercur intră în casa a șaptea. Deci va trebui să vorbești mai mult cu partenerul despre orice subiect. Chiar și acelea minore sau superficiale.

Horoscop 3 mai 2026 Săgetător

Una zici și alta faci. Și asta pentru că îți dai seama că unele treburi sunt mult mai dificile decât păreau. Poate ai nevoie de sprijinul apropiaților.

Horoscop 3 mai 2026 Capricorn

Îți vei întoarce atenția către comunicarea cu copiii. Sau către timpul dedicat unor pasiuni. Cert este că vei fi și creativ, și glumeț și destul de sigur pe tine.

Horoscop 3 mai 2026 Vărsător

Chiar dacă ai evita unele discuții cu familia, îți vei da seama că nu te ajută la nimic. Este important să te pui de acord cu oamenii dragi când faci schimbări în gospodărie.

Horoscop 3 mai 2026 Pești

Talentul tău oratoric va fi lăudat! Astăzi vei fi ori o gazdă minunată, ori un oaspete simpatic. Conectezi oamenii și îi ajuți să rezolve repede unele probleme.

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
