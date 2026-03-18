Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi se petrece un careu între Venus din Berbec și Jupiter din Rac. Acest aspect oferă o tendință spre exagerare. Sau mai bine zis căre supraestimare. Atunci când este vorba de chestiunile amoroase sau despre cele financiare.

Horoscop 18 martie 2026 Berbec

Este una dintre acete zile în care nu îți convine nimic. Te vei alinta prea des și vei deveni obositor pentru oamenii dragi. Evită cheltuielile inutile!

Horoscop 18 martie 2026 Taur

De multe ori, vei avea senzația că în jurul tău sunt doar obstacole. Însă, acestea sunt mai degrabă în interiorul tău. Ai nevoie de o altă atitudine.

Horoscop 18 martie 2026 Gemeni

Prietenii vor fi acolo ori de câte ori vei avea nevoie de ei. De asemenea, tu vei avea disponibilitatea de a ajuta persoane apropiate.

Horoscop 18 martie 2026 Rac

Cu riscul de a părea arogant sau vanitos la locul de muncă, mai ales în ochii colegilor, simți nevoia de a te pune în valoare, într-o lumină favorabilă.

Horoscop 18 martie 2026 Leu

Dreptatea nu este absolută. De aceea, astăzi, ți-ar prii enorm să auzi și perspectivele diferite ale oamenilor din jur. Vei învăța ceva prețios.

Horoscop 18 martie 2026 Fecioară

Astrologul îți recomandă să îți învingi teama de a cere ajutor mai ales atunci când nu ai toate resursele pentru unele planuri.

Horoscop 18 martie 2026 Balanță

Problemele de la locul de muncă trebuie lăsate pe preșul din fața casei. Nu trebuie să îți sabotezi relația cu partenerul sau familia din cauza acestora.

Horoscop 18 martie 2026 Scorpion

Vei avea nevoie de aliați la locul de muncă. Bineînțeles că te vor sprijini oamenii care te plac, dar s-ar putea să te urmeze și unii care nu te aveau la suflet.

Horoscop 18 martie 2026 Săgetător

Ai în față o zi bună pentru răsfăț, în primul rând pentru tine. Dar, astrologul îți recomandă să te ferești cât poți de speculații sau scurtături.

Horoscop 18 martie 2026 Capricorn

Cuvântul cheie al zilei este respectul. Dacă nu îl primiți din partea partenerului sau a familiei, trebuie să învățați să îl cereți.

Horoscop 18 martie 2026 Vărsător

Mai sunt zile din acestea în care, deși nu te simți în apele tale, vei reuși să disimilezi precum un actor de Oscar. Și vei fi destul de persuasiv.

Horoscop 18 martie 2026 Pești

Te pregătești de Luna Nouă din semnul tău. Cu alte cuvinte, este o perioadă potrivită pentru a te înnoi sau răsfăța. Deși portofelul va fi afectat.