DCNews Politica Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Data publicării: 10:10 02 Mai 2026

EXCLUSIV Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Autor: Florin Răvdan

bursa-bucuresti_60553500 Foto: Freepik

Victor Ponta a explicat realitatea listării companiilor de stat la bursă, unul dintre punctele menţionate în moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Potrivit acestuia, PSD şi AUR "au sărit în partea populistă" şi explică cum se derulează, de fapt, listarea la bursă a unor companii de stat. 

"Asta cu vânzarea părţilor din companii e un subiect complicat. După cum ştiţi, eu am listat companii la bursă şi am făcut foarte bine. Hidroelectrica am băgat-o întâi în insolvenţă, am scos-o, acum e cea mai profitabilă companie românească. Romgaz la fel, Electrica... Dar, în urma unui proces care a durat aproape doi ani, cu cei mai mari consultanţi, am făcut listare la Londra şi la Bucureşti, am lăsat toţi banii în companie, nu am luat niciun leu la bugetul de stat, ca să se dezvolte, să se facă investiţii. 

Aici, se ocupă dna Oana Gheorghiu. Cu tot respectul, dânsa a avut următoarea activitate. Era sunată, "mergeţi la firma austriacă care are de dat impozit la bugetul de stat. Nu îl mai dă la bugetul de stat, vi-l dă dumneavoastră la spital. Frumos aşa!". E foarte bine să fii trimis la primele mari companii din ţară, care nu dau de la ele, dau de la buget. De la asta, până la a fi specialist în managerierea unor companii de miliarde în vreme de criză e o diferenţă uriaşă. 

Cum să vinzi repede? Nu îmi dau seama, oricum, cum poţi să vinzi într-o săptămână sau două. Aici, şi PSD şi AUR au sărit în partea populistă, că nu ne vindem ţara. Staţi puţin, nu era vorba de asta Întrebaţi cum se face listare, despre ce listare vorbeşte. 

Nu poţi lista companii pe pierdere niciodată, să terminăm cu povestea asta. Să aflăm cui îi este deschisă, investitorilor români, investitorilor străini. Ce se întâmplă cu banii? Îi ia la buget să reducă deficitul? E un dezastru dacă se întâmplă asta. Dar nu ai avut cu cine să discuţi, pentru că nu era un specialist în partea cealaltă la Guvern, care să explice", a declarat Victor Ponta

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a intervenit şi l-a adus în discuţie pe Remus Borza. 

"Remus Borza a spus la DC News cum a salvat Hidroelectrica. De ce nu pui un astfel de om care să managerieze?", a întrebat Răzvan Dumitrescu. 

Victor Ponta a reacţionat imediat. 

"Pentru că dna Gheorghiu, ca şi USR-ul, a venit acolo cu o sarcină. Ca şi cu SAFE. 'Dom+le, înţelegi că eşti acolo să dai banii? Nu mai intra în detalii, cum, de ce, că oricum nu ai nicio responsabilitate. Nu ai participat la lege, nu te interesează. Ai venit, ai făcut treaba...", a punctat Ponta. 

Amintim că listarea la bursă a companiilor de stat este criticată în textul moţiunii de cenzură. 

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale", se arată în textul moţiunii de cenzură.

victor ponta
bursa
Oana Gheorghiu
