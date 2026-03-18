Vot buget 2026. PSD-ul, acuzat că aruncă țara în haos pentru că au orgoliul rănit. PNL face un apel public chiar în timpul dezbaterilor. ”AUR s-a jucat cu ei”

”PNL cheamă PSD la un comportament politic rațional: România nu-și poate permite un joc politic cu bugetul național. Partidul Național Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliție din PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă.

Înțelegem că există, în orice coaliție, divergențe de opinie și priorități diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituțional agreat, nu prin amenințări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL și-a asumat reforma fiscală și responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că știe ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism.

Miza nu e una politică. Miza sunt românii.

Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcțional, cu consecințe concrete și imediate:

Primăriile și consiliile județene nu pot planifica și demara niciun proiect. Administrațiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu știu ce resurse au, nu pot lansa licitații, nu pot plăti furnizori, nu pot investi în infrastructura de care comunitățile lor au nevoie.

Investițiile publice se opresc. Mii de șantiere, de la drumuri județene la școli și spitale, riscă să fie înghețate din cauza incertitudinii bugetare.

Accesul la fondurile europene este condiționat de existența unui buget național aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ne costă credibilitate în fața Comisiei Europene și a partenerilor noștri din Uniunea Europeană.

România nu poate fi indiferentă la contextul internațional.

Conflictul din Iran a generat o nouă undă de șoc pe piețele energetice europene. Prețurile la gaze naturale și carburanți sunt în creștere, inflația rămâne o presiune reală pentru gospodăriile românești, iar instituțiile financiare internaționale urmăresc cu atenție capacitatea României de a-și respecta angajamentele fiscale asumate. Agențiile de rating și Comisia Europeană nu judecă intențiile politice, judecă faptele. Un parlament care blochează votul pe buget în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea și predictibilitatea statului român.

PNL a negociat cu bună-credință. Am construit împreună un buget care, în condiții extrem de dificile, menține deficitul sub control și protejează serviciile esențiale. Creșterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depășirea țintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu și-l poate permite să-l treacă.

Facem un apel ferm și responsabil: votați bugetul! Nu de dragul coaliției, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcționează.

România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de stabilitate, nu de gesturi politice extreme” transmite PNL.

PSD-ul, acuzat că aruncă țara în haos

În același timp, senatoarea Gabriela Horga, președinta Comisiei de Buget Finanțe, transmite că ”un PSD cu orgoliul rănit blochează adoptarea bugetului și aruncă țara în haos”:

”Oamenii trebuie să știe că, în anul 2026, aproape o treime din buget se vor cheltui pentru asistența socială, adică 249,2 miliarde de lei, reprezentând 12,2% din PIB. Oricine poate să verifice că, în anul 2026:

• Bugetul Programului „Masă sănătoasă” crește cu +40%, de la 1,1 mld. lei în anul 2025, la 1,53 miliarde lei în anul 2026;

• 1,7 miliarde lei sunt alocate pentru sprijinirea pentru sprijinirea vârstnicilor prin acordarea de sprijin financiar (pachetul de solidaritate);

• 15,48 miliarde lei merg la finanțarea serviciilor sociale pentru copii și persoane cu dizabilități, inclusiv pentru finanțarea drepturilor asistenților personali;

• 1,75 miliarde lei s-au alocat pentru compensarea costurilor la energie.

Cât de iresponsabil pot fi cei care propun majorarea cheltuielilor statului, când numai din dobânzile suplimentare pe care le plătim în anul 2026, adică + 10 miliarde de lei, am putea să finanțăm 5-6 “pachete” de solidaritate pentru persoanele vulnerabile, însă, iresponsabilitatea și populismul colegilor din PSD ne-a adus în această situație.

Blocarea adoptării bugetului are consecințe economice deosebit de grave și lovește exact în oamenii cu venituri reduse, cei pe care PSD zice că vrea să-i protejeze. Fără buget, România riscă:

- să se mai împrumute și să plătească pensii și salarii;

- să devină o țară a șantierelor abandonate;

- să rateze proiectele finanțate din PNRR;

- să piardă miliarde de euro din fondurile de coeziune;

- să împingă administrațiile locale în incapacitate de plată;

- să ajungă o țară nefrecventabilă pentru investitori și oaia neagră pe piețele financiare;

- să intre într-o recesiune economică severă.

Toate aceste posibile consecințe sunt rezultatul pretențiilor absurde ale PSD legate de a amenda un buget deja fragil.

De fapt, totul este un joc politic condamnabil! Un joc pe care PSD îl tot negociază cu AUR și AUR s-a jucat cu ei!!!

NU grija pentru oameni îi determină să blocheze adoptarea bugetului, ci faptul că un amendament a fost respins și au orgoliul rănit”.