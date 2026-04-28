Data actualizării: 14:12 28 Apr 2026 | Data publicării: 14:10 28 Apr 2026

Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
Autor: Anca Murgoci

Senatoarea Victoria Stoiciu şi-a înaintat marţi demisia din Partidul Social Democrat (PSD).

Daniel Zamfir, parlamentar PSD, a reacționat în urma acestui anunț.

„Astazi, dna senator Victoria Stoiciu a cedat presiunilor comunitatii Declic si a demisionat din PSD. Nu fac alte aprecieri despre postarea dnei Stoiciu, desi ar merita sa fac, dar sper ca doamna senator e constienta ca nu politica ong-ista a trimis-o in Parlament si, pentru ca nu se mai regaseste in politica partidului, onest ar fi sa se reintoarca in cadrul comunitatii hastag - din randul careia a venit - si sa lase locul de senator unei persoane care se regaseste in politica partidului”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Cine este Victoria Stoiciu, senatoare PSD


A fost pe primul loc pe lista de candidați PSD Vaslui la Senat. Victoria Stoiciu nu avea nicio legătură cu județul Vaslui, fiind trimisă să candideze acolo de către conducerea centrală a partidului, mai exact de președintele demisionar Marcel Ciolacu.

Cu o educație solidă și o experiență îndelungată în societatea civilă, Victoria Stoiciu s-a remarcat, de-a lungul anilor, ca una dintre vocile puternice care au susținut drepturile unor categorii frecvent criticate în prezent inclusiv de social-democrați locali, precum persoanele LGBT. Acesta este și unul dintre motivele pentru care decizia lui Marcel Ciolacu de a o trimite să candideze la Vaslui, un județ considerat preponderent tradiționalist, a fost privită cu surprindere de mulți.

Victoria Stoiciu s-a poziționat critic și față de rolul Bisericii în societate, afirmând în trecut că „statul este o anexă a bisericii și a popimii”.

S-a remarcat, printre altele, pentru că mergea la prada Gay Pride în straie naționale.

În mai 2017, scria pe Facebook: „Mi-am pus ia mea românească si m-am dus la Marșul Diversitatii. Nu vreau sa văd ia confiscată de tot soiul de fascistoizi si clotilde. Poți purta ie, poți fi un „bun român” si daca esti gay, si daca esti ateu, si daca esti rom, si daca esti pur si simplu altfel. Si apoi, de unde si pînă unde un român tradițional e un român heterosexual? Dacă de la Roma ne tragem si dacă-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume – un nume de Traian, apăi împăratul Traian era reputat pentru homosexualitatea sa. Mai tîrziu, istoria noastră e plină de voeivozi cu apucături homosexuale, cel mai vestit fiind Radu cel Frumos, dar și Alexandru Iliaș, Mihnea Turcitul, etc. Or să se supere unii că ia românească e tîrîtă la astfel de eveniment, dar să fie sănătoși, ia nu-i a lor, ia e a tuturor”.

În iunie 2023, a devenit consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în cadrul cabinetului lui Marcel Ciolacu. 

