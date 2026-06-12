Nicuşor Dan a promulgat OUG privind programul SAFE. CCR încă analizează disputa constituțională dintre Parlament și Guvern

Foto: Facebook Nicușor Dan

Nicuşor Dan a promulgat OUG privind programul SAFE. Decizia președinteșui vine în contextul în care CCR încă analizează disputa constituțională dintre Parlament și Guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii privind aprobarea OUG privind instituirea Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ, transmite Agerpres.

Actul normativ abordează "necesitatea creării unui cadru instituţional clar, coerent şi funcţional, în conformitate cu exigenţele Uniunii Europene, care să permită absorbţia eficientă şi la termen a asistenţei financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul Instrumentului SAFE şi totodată să asigure derularea corespunzătoare a achiziţiilor incluse în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare în exerciţiul bugetar 2026".

De asemenea, este menţionată obligaţia clarificării unor elemente legate de mecanismul bugetar, inclusiv a modului de evidenţiere în clasificaţia bugetară a achiziţiilor incluse în cadrul Planului de investiţii pentru industria europeană de apărare, element care necesită reglementare anterior aprobării bugetului de stat pe anul 2026.

Contracte semnate de MApN în programul SAFE

Precizăm că în data de 29 mai Ministerul Apărării Naţionale a semnat opt contracte de înzestrare în cadrul Programului SAFE, valoarea totală a acordurilor depăşind 5,6 miliarde de euro, fără TVA.

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Cel mai mare contract anunţat este acordul-cadru semnat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru furnizarea a 298 de maşini de luptă ale infanteriei şi derivate, în valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA.

Documentele au fost semnate cu doar o zi înainte de atingerea termenului-limită prevăzut de Regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026.

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CCR încă analizează disputa constituțională dintre Parlament și Guvern

Reamintim că pe 4 iunie, judecătorii de la Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, au respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de 53 de deputaţi şi au constatat că sunt constituţionale, în raport cu criticile formulate, prevederile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 21/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 62/2005 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025, de instituire a Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" - SAFE - prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2026, în ansamblul său. Precizăm că și Avocatul Poporului, Renate Weber, a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență adoptată de Guvernul Bolojan referitoare la programul SAFE.

Totuși, decizia lui Nicușor Dan de a promulga legea SAFE vine în contextul în care Curtea Constituțională a amânat pentru 18 iunie discutarea cererii depuse de către preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, privind soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern în ceea ce priveşte Ordonanţa SAFE.

Reamintim că Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.