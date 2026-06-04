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DCNews Stiri Verdictul CCR privind legea pentru implementarea programului SAFE

Verdictul CCR privind legea pentru implementarea programului SAFE

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 04 Iun 2026
Curtea Constituțională a României (CCR Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres
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Curtea Constituţională a României (CCR) a dat verdictul, joi, pe sesizarea privind neconstituţionalitatea legii privind implementarea programului SAFE.

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizarea referitoare la Legea de aprobare a modificărilor aduse Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind instituirea Instrumentului Acţiunea pentru securitatea Europei (SAFE). Astfel, s-a stabilit că actul normativ este constituţional, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

Obiecţia de neconstituţionalitate a fost formulată de mai mulţi membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaţilor şi de către deputaţi neafiliaţi.

Legea SAFE, aprobată în Senat pe 26 mai: noi reguli pentru finanțarea industriei europene de apărare

Pe 26 mai, Senatul a adoptat, cu amendamente, Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 21/2026 pentru modificarea şi completarea OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului Acţiunea pentru securitatea Europei (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

Amendamentele au fost propuse de şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a motivat că Guvernul are capacităţi limitate şi nu le poate adopta.

Acestea vizează repartizarea fondurilor acordate României către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi dreptul acestora de a încheia angajamente în cadrul SAFE în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut, şi nu de la data aprobării acestui acord, cum este în prezent. Au fost înregistrate 69 de voturi pentru, trei împotrivă şi 31 de abţineri.

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