Andrew şi Tristan Tate, așteptați în fața unei instanțe din SUA. Marea Britanie solicită extrădarea lor

Tristan Tate (stânga) și Andrew Tate (dreapta). Sursa Foto: Agerpres

Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, ar urma să apară luni în fața unei instanțe americane, în timp ce autoritățile britanice fac demersuri pentru extrădarea lor în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni sexuale, relatează agenția dpa.

Serviciul Procuraturii Coroanei din Marea Britanie (CPS) a confirmat duminică faptul că va formula noi acuzații împotriva celor doi frați. Aceștia au fost arestați la Miami de agenții US Marshals, o agenție federală americană responsabilă cu localizarea persoanelor urmărite penal și cu punerea în aplicare a ordinelor judecătorești.

Reținerea celor doi are legătură cu acuzațiile formulate de alte patru presupuse victime.

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Avocatul fraților Tate contestă arestarea

Joseph McBride, avocatul celor doi frați, a transmis într-o postare pe platforma X că Andrew și Tristan Tate au fost ținuți „în camere separate” și că urmează să fie prezentați luni în fața unei instanțe din Florida.

Avocatul a catalogat arestarea drept „neamericană şi de neconceput” și a spus că guvernul britanic „vrea să-i îngroape într-o închisoare străină pentru tot restul vieţii”.

Cei doi frați au negat anterior orice acuzație de ilegalitate. McBride a declarat că aceștia sunt „doi bărbaţi nevinovaţi”.

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Marea Britanie cere extrădarea celor doi frați

Serviciul Procuraturii Coroanei a confirmat că a solicitat oficial extrădarea fraților Tate din Statele Unite.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, se confruntă cu noi acuzații care includ șapte capete de acuzare pentru viol, trei acuzații privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei acuzații de agresiune care ar fi provocat vătămări corporale reale și 19 acuzații suplimentare legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei acuzații privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, cele 38 de acuzații suplimentare, adăugate celor 21 existente, se referă la presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în perioada iulie 2010, august 2017.

Matt Jury, avocat la firma McCue Jury & Partners, care reprezintă patru presupuse victime britanice ale lui Andrew Tate, a reacționat după arestare, notează Agerpres: „Andrew Tate se confruntă acum cu perspectiva reală a extrădării în Regatul Unit, după ani de campanie publică dusă de cele patru femei britanice pe care le reprezint”.

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