Trump acuză China de "cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie". Reacția Beijingului

Donald Trump, președintele SUA Foto: Agerpres

Trump, a acuzat China de "cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie" și a anunțat joi, într-un discurs, că va declasifica documente care arată "vulnerabilități șocante" în sistemul electoral.

În cadrul declaraţiei sale de joi seară de la Casa Albă, Trump a susţinut că dovezile arată cât de periculos este actualul sistem electoral al ţării, afirmând că acesta este expus la un nivel ridicat de atacuri cibernetice ”pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile”, generate de interferenţe străine.

Conform președintelui american, documentele în cauză "arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile (prezidențiale) din 2020, China a desfășurat ceea ce pare a fi cea mai mare operațiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la achiziționarea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani", transmite Agerpres, citând Reuters și AFP.

Donald Trump: Documentele vizează cinci motive majore de îngrijorare

”Documentele vizează cinci motive majore de îngrijorare. În primul rând, ele arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile din 2020, Republica Populară Chineză ar fi desfășurat ceea ce este considerat cel mai amplu atac asupra datelor electorale din istorie, reușind să obțină în mod ilegal 220 de milioane de fișiere cu date ale alegătorilor americani.

Al doilea set de documente pe care îl facem public arată că membri ai așa-numitului "deep state", un grup foarte cunoscut de persoane, dintre care multe fac parte din agențiile de informații au încercat în mod deliberat să ascundă și să minimizeze informațiile despre amploarea presupusei interferențe a Chinei în alegeri. Potrivit acestor documente, informațiile au fost ținute departe atât de președinte, cât și de poporul american, într-un mod pe pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil.

Al treilea set de documente susține că, ani la rând, americanii au fost induși în eroare în privința siguranței infrastructurii electorale, inclusiv a aparatelor electronice de vot și a sistemelor de numărare a buletinelor”, a declarat Trump.

Donald Trump a susținut întotdeauna - fără temei - că alegerile prezidențiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden. Republicanul nu a adus niciodată dovezi privind existența unor nereguli masive, iar nenumărați experți, institute independente și decizii judecătorești au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influența rezultatele.

Reacția Chinei la acuzațiile lui Trump

De cealaltă parte, China neagă acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump.

Într-o declaraţie acordată CNN, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, de la Washington, a afirmat: ”China a respectat întotdeauna principiul neamestecului în afacerile interne ale altor ţări. Alegerile din SUA sunt o chestiune internă a Statelor Unite. Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american”.

”China nu s-a amestecat niciodată şi nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidenţiale din SUA”,

Precizăm că Beijingul a negat în repetate rânduri acuzaţiile anterioare legate de amestecul în alegeri şi de ingerinţa politică din partea mai multor ţări occidentale, printre care și Australia, Canada şi Marea Britanie.