Trump cere retragerea licențelor televiziunilor care au refuzat să-i difuzeze discursul

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a cerut retragerea licențelor unor posturi de televiziune care au refuzat să-i transmită în direct un discurs.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut retragerea licenţelor posturilor americane care au refuzat să transmită în direct discursul său de la Casa Albă de joi, sugerând, fără a aduce dovezi, implicarea acestora în tentative de fraudă electorală, scrie AFP.

NBC și ABC, vizate de Trump după decizia de a nu-i transmite discursul

„O decizie rară, NBC şi ABC au spus ambele că nu vor difuza acest discurs. (...) Pentru că ştiu cât de corupt este sistemul nostru şi nu vor să îl dezvăluie. Ele, şi alte instituţii media, fac parte dintr-un complot. Vor să continue această fraudă. (...) O fraudă ca aceasta ar trebui să însemne retragerea licenţelor lor”, a atacat preşedintele american.

Donald Trump a afirmat întotdeauna că alegerile prezidenţiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden. Republicanul nu a adus niciodată dovezi privind existenţa unor nereguli masive, iar nenumăraţi experţi, institute independente şi decizii judecătoreşti au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influenţa rezultatele.

Trump acuză China de atacuri cibernetice

În același discurs, Trump a acuzat China de „cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie” și a anunțat că va declasifica documente care arată „vulnerabilități șocante” în sistemul electoral.

El a susținut, la Casa Albă, că dovezile arată cât de periculos este actualul sistem electoral al ţării, afirmând că acesta este expus la un nivel ridicat de atacuri cibernetice „pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile”, generate de interferenţe străine.

Conform președintelui american, documentele în cauză „arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile (prezidențiale) din 2020, China a desfășurat ceea ce pare a fi cea mai mare operațiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la achiziționarea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani”, scriu Reuters și AFP, potrivit Agerpres.