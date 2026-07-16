Alertă în New York, înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina

Cupa Mondială 2026/ minge FIFA. Sursa foto: Agerpres

Autoritățile din statul New York au emis un avertisment privind calitatea nesănătoasă a aerului înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată duminică.

Autorităţile din New York au emis miercuri un avertisment de „aer nesănătos” în întregul stat, înaintea finalei Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina, programată pentru duminică, relatează joi dpa.

Meciul se va disputa la East Rutherford, în imediata apropiere a oraşului New York, de la ora 22:00 (ora României).

Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să evite ieșirile în aer liber

Condiţiile nesănătoase sunt fumul provenit de la incendiile de vegetaţie din Canada şi temperaturile ridicate din regiune.

Într-un comunicat, autorităţile le recomandă cetăţenilor să „evite să petreacă timp în aer liber, dacă este posibil”, precizând totodată că „persoanele din categoriile vulnerabile trebuie să manifeste o prudenţă sporită”.

Administraţia va pune de asemenea la dispoziţia comitatelor afectate de scăderea calităţii aerului peste 100.000 de măşti de protecţie.

„Având în vedere că fumul provenit de la incendiile din Canada afectează din nou calitatea aerului în statul nostru, îi îndemnăm pe locuitorii din New York să fie atenţi la calitatea aerului şi să ia măsuri de protecţie în această săptămână”, a declarat guvernatoarea Kathy Hochul.

Nu este clar dacă această situaţie ar putea influenţa desfăşurarea finalei Cupei Mondiale, notează dpa.

Autorităţile au emis totodată un avertisment „cod roşu” din cauza unui val de căldură, temperaturile putând atinge valori de până la 40 de grade Celsius, notează Agerpres.

Argentina, calificare spectaculoasă în finală

Argentina s-a calificat în ultimul act după o victorie în semifinale cu Anglia, scor 2-1. Doar șapte minute le-au trebuit sud-americanilor să întoarcă scorul, după ce au fost conduși de englezi mai bine de 30 de minute în meci.

Ambele pase decisive au fost date de superstarul Lionel Messi, care i-a ajutat pe Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2) să înscrie.