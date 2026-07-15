Alimentul complet și valoros, potrivit pentru toate vârstele. Bilic: Nu rămâne decât să găsiți forma care vă place

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @magnific

Mihaela Bilic a spus care este alimentul complet și valoros, care poate fi consumat de oameni de toate vârstele și care poate fi integrat în alimentația zilnică sub diverse forme.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că laptele și produsele lactate sunt alimente complete, potrivite pentru toate vârstele, datorită conținutului bogat de nutrienți.

Potrivit acesteia, lactatele pot fi integrate ușor în alimentația zilnică și ajută la menținerea sănătății osoase, a dinților și a organismului.

„Credeți că există un aliment complet care să conțină toate grupele de nutrienți? Un aliment universal care să fie bun și pentru copiii în creștere, dar și pentru sportivi, adulți, seniori, femei gravide sau care alăptează? Să poată fi consumat dimineața la micul dejun, la prânz, la cină sau la gustare? Un aliment polimorf care să poată fi băut pentru hidratare, mestecat ca mâncare sau savurat ca desert?

Ei bine, există și e vorba de lapte, iar când spun lapte, nu vorbesc doar de lapte dulce, ci de toate produsele derivate din lapte, de la iaurt, sana, chefir și smântână până la crema de brânză și brânza maturată.

Nicio masă fără lactate am putea spune, dacă vrem oase puternice și dinți fără carii, imunitate crescută și echilibru psihic, protecție împotriva diabetului și obezității.

Laptele este ușor de integrat în orice preparat și la orice masă. Se potrivește cu toate dietele și cu toate gusturile. Vreți să începeți ziua plin de energie? Un iaurt cu semințe sau cereale e soluția.

Vreți să uitați de foame cu puține calorii? O cafea cu lapte ține stomacul plin două-trei ore.

Un prânz sățios, sănătos și prietenos cu silueta? Salata asortată cu brânză este combinația perfectă.

Ce ziceți de niște crackers cu cremă de brânză și legume pe o bancă la gustare? Sau de o mămăliguță cu brânză și smântână la masa de seară? Și avem și desert! Iaurt cu fructe sau cu scorțișoară! Cu așa meniu nu puteți să nu iubiți laptele!”, a spus Mihaela Bilic în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Trucul recomandat de Mihaela Bilic pentru a mânca mai puțin. Ce trebuie să faci

Laptele, un aliment complet și valoros

Mihaela Bilic a explicat că laptele este un aliment valoros, care poate fi consumat în numeroase forme. Potrivit acesteia, datorită conținutului de nutrienți și a beneficiilor pentru organism, produsele lactate sunt foarte importante într-o alimentație echilibrată.

„Lapte în toate formele

Știți de unde vine numele de “Calea Lactee”? De la lapte! Planetele din galaxia noastră arată de la distanță ca un pahar cu lapte, legătura cu laptele dăinuie de la facerea lumii!

Laptele este primul aliment pe care îl consumăm odată veniți pe lume și singurul care poate revendica statutul de aliment universal- orice vietate de pe pământ crește cu lapte

Laptele este un produs polimorf, adică se poate bea, dar în același timp poate fi mâncat, sub formă de iaurt, brânză, smântână sau încorporat ca ingredient în diferite preparate culinare.

Laptele este unul dintre rarele alimente, dacă nu singurul, în care sunt prezente toate elementele nutritive de bază, în proporții optime și cu biodisponibilitate crescută.

Laptele este un aliment complet și valoros, esențial pentru o nutriție echilibrată. Indiferent dacă îl bem ca atare sau îl consumăm sub formă de produse lactate și brânzeturi, este un aliat de încredere pentru sănătatea noastră pe termen lung. Nu rămâne decât să găsiți forma de lapte care vă place!”, a scris Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Greșeala pe care o fac mulți oameni atunci când beau apă: Ce recomandă specialiștii