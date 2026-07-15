România, în grupul ţărilor care cer modificarea Comisiei Europene modificarea taxei ETS, pentru emisiile de CO2

Linii de energie electrică. Sursa foto: Freepik/rol ilustrativ

România s-a alăturat ţărilor care cer Comisiei Europene să modifice modul de calcul al taxei pentru emisiile de CO2.

Comisia Europeană urmează să propună, la finalul acestei săptămâni, o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care obligă centralele electrice, fabricile, companiile aeriene, dar şi firmele de transport maritim să plătească pentru emisiile de CO2.

10 ţări, printre care şi România, au transmis o declaraţie comună Comisiei prin care afirmă că revizuirea trebuie folosită pentru a regândi şi un preţ al CO2-ului, cunoscut şi sub numele de ETS2 şi pe care UE vrea să îl impună combustibililor pentru încălzire şi transport din 2028.

"Cetățenii europeni nu ar trebui să se confrunte cu noi taxe climatice în actualele circumstanțe economice și geopolitice. Prin urmare, ETS2 ar trebui abordat direct în cadrul revizuirii și reconsiderat cu atenție”, se arată în declarație.

Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia au semnat declarația, care a solicitat, de asemenea, modificări ale pieței carbonului existente.

Cele 10 ţări vor şi ca Uniunea Europeană să acorde mai multe certificate de CO2 gratuite. Comisia Europeană a indicat anterior că vrea să facă asta doar pentru companiile care acceptă să investească mai mult în decarbonizare, scrie tvpworld.com.

Noua taxă pe carbon a fost deja amânată timp de un an de Comisia Europeană. Susţinătorii taxei spun că aceasta este crucială pentru a stimula tranziţia verde, către maşini şi sisteme de încălzire mai curate, în timp ce veniturile încasate ar urma să fie folosite pentru a ajuta populaţia în această tranziţie.

Cu toate acestea, atunci când guvernele naționale și legislatorii UE vor negocia și aproba modificările pieței carbonului, aceștia ar putea adăuga propriile amendamente, inclusiv cu privire la taxa ETS2. Cele 10 țări care au semnat declarația au suficiente voturi în sistemul UE pentru a bloca amendamentele cărora li se opun.