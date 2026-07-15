Emmanuel Macron, mesaj după eliminarea Franței de la CM 2026

Emmanuel Macron, președintele francez. Sursa foto: Agerpres

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj după înfrângerea „Les Bleus” în fața Spaniei, în semifinalele Cupei Mondiale, scor 0-2.

„Felicitări Spaniei pentru această calificare. Mulțumiri 'Les Bleus' pentru că ați purtat culorile noastre cu devotament. Înfrângerea din această seară este dureroasă, dar această echipă este tânără și are un viitor promițător”, a scris președintele Emmanuel Macron pe rețeaua X.

Jucătorii conduși de Didier Deschamps au evoluat împotriva Spaniei chiar de Ziua Națională a Franței.

Mbappe admite superioritatea Spaniei

Și Kylian Mbappe a recunoscut înfrângerea, spunând că echipa sa nu a reușit să joace așa cum trebuia împotriva „La Furia Roja”.

„Cred că nu am făcut meciul pe care voiam să-l facem, fie tactic, fie în ceea ce priveşte nivelul general pe care l-am afişat. Şi când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câştigi.

Spania şi-a respectat planul său de joc, pentru care este cunoscută: o echipă căreia îi place să controleze posesia, căreia îi place să dicteze ritmul jocului. Obiectivul nostru a fost să-i presăm sus pentru a-i împiedica să impună acel ritm fals, pentru că în ceea ce priveşte controlul jocului, sunt mai buni decât noi. Şi nu am reuşit să facem asta”, a declarat atacantul francez.

Spania așteaptă Argentina sau Anglia în finală

Spaniolii au acces, marți, în finala Cupei Mondiale, așteptând rezultatul celei de-a doua semifinale, programată miercuri, de la ora 22:00, între Argentina și Anglia.

Familia regală spaniolă a anunțat că va călători în SUA pentru marea finală programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe New Jersey - New York/New Jersey Stadium.

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