CECCAR a marcat 105 ani de la reglementarea profesiei contabile. Inteligența artificială, în centrul dezbaterilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, CECCAR, a aniversat 105 ani de la reglementarea profesiei contabile prin decret regal, prilej cu care a organizat și cea de a XXII a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Evenimentele dedicate acestei aniversări s-au desfășurat simultan în toate cele 41 de județe ale țării și în municipiul București, prin intermediul filialelor teritoriale ale organizației.

Tema ediției din acest an a fost „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi”, un subiect care a adus în prim-plan impactul inteligenței artificiale asupra profesiei contabile și modul în care tehnologia schimbă activitatea specialiștilor din domeniu.

Printre invitații de la Constanța s-au numărat Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, și deputatul Mihai Alexandru Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților. Cei doi au susținut intervenții pe tema transformărilor din domeniul contabilității și au participat la ceremonia de premiere a profesioniștilor care s au remarcat prin rezultatele obținute în activitatea desfășurată.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor publice din județul Constanța. Mesaje de apreciere au transmis Doinița Radu, directorul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Lucreția Claudia Portase, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Daniela Mihaela Lazăr, directorul Casei Județene de Pensii Constanța, precum și Costin Răsăuțeanu, viceprimarul municipiului Constanța.

Profesioniștii contabili au fost recompensați pentru performanțele din ultimul an

Momentul final al evenimentului a fost dedicat premierii membrilor filialei care au obținut rezultate deosebite în anul precedent.

Clasamentul local a fost realizat pe patru categorii, iar profesioniștii contabili au fost recompensați pentru activitatea și performanțele lor.