Au început înscrierile la liceu. La ce trebuie să fie atenți absolvenții de gimnaziu

Începe admiterea la liceu. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

Elevii care au susținut Evaluarea Națională intră, luni, în etapa înscrierii la liceu.

Înscrierea pentru admiterea la liceu a început luni şi se va încheia pe 20 iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În perioada 13 - 20 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, cu sprijinul diriginţilor, trebuie să completeze fişele de înscriere şi să aleagă opţiunile pentru liceu.

La ce trebuie să fie atenți elevii

„Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opţiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!”, atenţionează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi sau pe cele alocate pentru elevii cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES), precum şi cei care au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2026-2027, completează opţiunile în perioada 15-17 iulie.

Când sunt afișate rezultatele admiterii la liceu

Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2026-2027, iar în perioada 23 - 28 iulie se depun dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

În zilele de 17 şi 18 august se face repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 10 iulie.

În urma reevaluării lucrărilor contestate la Evaluarea Naţională, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) se situează la 79,1%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale, potrivit Agerpres.

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