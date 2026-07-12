ÎPS Antonie a fost întronizat mitropolit al Basarabiei. Slujba a fost oficiată de ÎPS Teofan / video

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Înaltpreasfinţitul părinte Antonie a fost întronizat duminică în funcţia de arhiepiscop al Chişinăului, mitropolit al Basarabiei şi exarh al plaiurilor, în cadrul unei ceremonii solemne desfăşurate la Biserica "Sfinţii Trei Ierarhi" din Chişinău.

Evenimentul a început cu sfânta şi liturghie, oficiată sub conducerea înaltpreasfinţitului părinte Teofan, arhiepiscopul Iaşilor, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de ierarhi ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei şi de un sobor de clerici din cadrul Patriarhiei Române. La ceremonie au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi numeroşi credincioşi de pe ambele maluri ale Prutului, relatează Deschide.md, IPN şi Radio Chişinău, citate de Agerpres.

În cuvântul rostit cu acest prilej, înaltpreasfinţitul părinte Teofan a subliniat că noul mitropolit al Basarabiei primeşte misiunea de a sluji credincioşii din Chişinău şi din întreaga Republică Moldova, îndemnându-l să rămână statornic în învăţătura de credinţă.

"Părintele mitropolit Antonie primeşte astăzi slujba aleasă la Chişinău şi în întreaga Republică Moldova. Primeşte îndemnul să stăruiască în învăţătură şi să împartă fiecăruia, cu firească nevinovăţie, ceea ce se cuvine în parohii, mănăstiri şi aşezăminte bisericeşti", a declarat mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

În primul său discurs în calitate de mitropolit al Basarabiei, ÎPS Antonie a făcut apel la unitate şi colaborare, menţionând că atât clerul, cât şi credincioşii au aceeaşi misiune: consolidarea şi dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei.

"Înţeleg ce responsabilitate mare îmi revine de acum încolo. Este un nou început, iar provocările vor fi diferite. Este limpede că nu voi reuşi de unul singur", a declarat ierarhul.

El a îndemnat totodată la păstrarea păcii şi comuniunii în Biserică, avertizând că "hrana celui rău este conflictul".

Mitropolia Basarabiei menţionează că întronizarea noului mitropolit deschide o nouă etapă în activitatea pastorală, misionară şi administrativă a instituţiei. Reprezentanţii acesteia au apreciat că evenimentul reafirmă misiunea Bisericii Ortodoxe Române în spaţiul dintre Prut şi Nistru şi consolidează comuniunea eclezială.

Numirea IPS Antonie în fruntea Mitropoliei Basarabiei a fost decisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după retragerea din funcţie a înaltpreasfinţitului părinte Petru.

Fostul mitropiolit Petru s-a retras de la slujire

La finalul lunii mai, Patriarhia Română a informat că Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei, s-a retras din funcție. Locul acestuia a fost preluat, până la alegerea unui nou Arhiepiscop, de ÎPS Teofan.

„În ceea ce priveşte situaţia din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate şi pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026.

În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locţiitor de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei“, a transmis biroul de presă al Patriarhiei Române.