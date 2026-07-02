A fost ales noul mitropolit al Basarabiei. Cine e Antonie Telembici

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Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit joi, 2 iulie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-au ales, prin vot secret, pe Preasfințitul Părinte Antonie Telembici, în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, notează Doxologia.

Pentru acest post a mai fost desemnat și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Cei doi ierarhi au fost propuși în cadrul ședinței Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarbiei din 20 iunie.

Cine este Antonie Telembici, noul mitropolit al Basarabiei

Preasfinţitul Părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăţ, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău, precum şi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilităţi administrative, misionare, culturale şi mediatice în Mitropolia Basarabiei.

În ședința Sfântului Sinod din 22 mai 2014, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Telembici a fost ales în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei.

Hirotonia a avut loc în data de 24 mai 2014, în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Patriarhală din București. Sfânta Liturghie și hirotonia au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu mai mulţi membri ai Sfântului Sinod.

În data de 24 mai 2018 a fost ales în demnitatea de Episcop de Bălți.