A murit Aurelian Gogulescu, preşedintele Camerei de Comerţ Prahova

Aurelian Gogulescu. Sursa: Agerpres

Aurelian Gogulescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, a murit la vârsta de 74 ani.

"Familia și colectivul Camerei de Comerț și Industrie Prahova anunță cu durere și profund regret plecarea la Bunul Dumnezeu a Domnului Președinte AURELIAN GOGULESCU.

Personalitatea sa remarcabilă a lăsat o amprentă de neșters, iar trecerea sa în neființă lasă un gol imens în sufletele celor dragi din familia pe care a iubit-o atât de mult, in colectivul Camerei de Comert si Industrie Prahova, dar și în mediul economic și de afaceri, în sistemul cameral românesc, în mediul diplomatic și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut și care au avut prilejul și privilegiul de a colabora cu Domnul Președinte AURELIAN GOGULESCU.

Ne vom aminti mereu de profesionalismul, echilibrul, înțelepciunea și noblețea sa sufletească.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 21 august, la ora 11.00, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Ploiești.

Dumnezeu să îl primească în lumina Sa și să-l odihnească în pace", transmite Camera de Comerţ Prahova pe Facebook.

Cine a fost Aurelian Gogulescu

Aurelian Gogulescu a fost, în 2010, coautor, alături de Costin Vrânceanu şi Maria Ciobanu, al volumului "Camera de Comerț și Industrie Prahova: tradiție și continuitate: 1864-1949, 1990-2010”, lucrară dedicată istoriei instituţiei.

În luna martie 2021, acesta era şi preşedinte al Comitetului pentru Diplomaţie Economică al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dar şi preşedinte al CCI Prahova. În septembrie 2025, Aurelian Gogulescu a participat la Forumul „China-Europe Business Leaders and Former Senior Officials Dialogue”, organizat la Nanjing şi a fost numit director al Consiliului pentru Cooperare și Dezvoltare Economică Europa-China (ECECDC).

A fost, de asemenea, şi consul onorific al Republicii Macedonia de Nord în România.

În aprilie 2026, Aurelian Gogulescu a fost gazda unei întâlniri de lucru între Banca Mondială şi companii importante din Prahova, discuţiile fiind concentrate pe fiscalitate şi a modului în care firmele românesc se confruntă cu obligaţiile de TVA.

Pe 10 iunie 2026, Aurelian Gogulescu a semnat un acord de colaborare între CCI Prahova şi CCI Estonia. Forumul România–Estonia a reunit reprezentanții a opt companii estoniene și 27 de companii din mai multe județe ale României.