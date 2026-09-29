Arbitrul Gheorghe Moldovan, găsit mort la 30 de ani, după un conflict cu soția. Cu o zi înainte, anunțase pe TikTok că își va pune capăt zilelor. Ala Zasmenco: Toți au știut

Sursa foto: Facebook Moldovan Gheorghe

Un arbitru de fotbal în vârstă de 30 de ani din Republica Moldova a fost găsit împușcat. Bărbatul s-a sinucis în urma unor problemele de familie și înainte de acest gest extrem a postat un mesaj de adio pe TikTok.

Un nou caz de suicid zguduie Republica Moldova. Arbitrul Gheorghe Moldovan, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit împușcat, luni, 28 septembrie. Cu o zi înainte, el anunțase într-un video postat pe contul său de TikTok că își va pune capăt zilelor, după un conflict cu soția sa, cu care se afla în proces de divorț. De altfel, în ultima perioadă, bărbatul vorbea adesea pe rețelele sociale despre problemele sale familiale. Gheorghe Moldovan a lăsat trei copii orfani.

"Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț", a transmis Poliția Republicii Moldova, potrivit Ziarul de Gardă.

Mesajul de adio lăsat de arbitru: Din cauza soției mele am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să o fac fericită

Gheorghe Moldovan a activat în arbitrajul de fotbal și a deservit meciuri din Liga 1 și Liga 2, atât în calitate de arbitru principal, cât și de arbitru asistent. Ultima sa apariție a fost pe 12 septembrie, când a condus meciul FCM Ungheni - Sparta Selemet. În mesajul de adio postat pe contul său de Tiktok cu doar o zi înainte de gestul fatal, bărbatul spunea că a decis să recurgă la acest gest extrem din cauza soției sale.

"Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: "Vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine".

Lucrurile acestea au fost menționate foarte des. Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că "fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită". De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj", a fost mesajul transmis de Moldovan într-un video postat pe TikTok, distribuit acum masiv de alți internauți.

Interpreta Ala Zasmenco: Toți au știut, dar nimeni nu l-a luat să discute cu el

Interpreta și prezentatoarea Ala Zasmenco a venit cu o reacție după moartea arbitrului. Se pare că acum ceva timp Gheorghe Moldovan a fost invitat în cadrul podcastului moderat de aceasta. Ea l-ar fi invitat la "Întrebări și Răspunsuri" pentru că bărbatul i-ar fi cerut acest lucru și i-ar fi spus că vrea să vorbească despre lucrurile prin care trece. Totuși, după ce podcastul a fost publicat online, Gheorghe Moldovan ar fi cerut ca acesta să fie șters. Ala Zasmenco spune că cel mai probabil în familia sa au apărut noi certuri și din acest motiv s-a răzgândit.

"Hai să vin și eu cu o reacție la cazul care s-a întâmplat în această dimineață cu Gheorghe Moldovan. Băiatul acesta a fost la "Întrebări și Răspunsuri". Atunci când am discutat cu el la telefon mi-a spus că vrea să vină să își expună toate gândurile. Nu reușea pe TikTok atâtea bucățele să le selecteze și să le posteze. Voia să spună ce are în familia sa, iar eu din asta îmi dau seama că băiatul acesta nu avea cu cine să comunice. Și știți ce este mai grav? Toți au știut, dar nimeni nu l-a luat să discute cu el. El mi-a spus că vrea să se descarce. Omul nu avea cu cine să discute. După o perioadă m-a sunat să șterg podcastul. (...) Probabil s-au supărat socrii lui, că asta a și povestit, că are probleme cu socrii, cu soția. (...) Noi am șters acel podcast, dar el înainte de a veni la acest interviu, toate rețelele lui sociale erau pline cu istoria lui de viață, postate de el. (...). Repet, prietenii lui, familia lui, au știut tot. El nu avea cu cine să comunice. El posta, apoi ștergea, se răzgândea. (...) Trebuie să știți cum să vorbiți cu oamenii aceștia. Ei și așa sunt singuri, iau la suflet totul. Cum să trăiască el mai departe dacă femeia l-a dat afară, din ce povestea el, socrii l-au dat afară, el nu avea unde trăi. Vorbiți cu familia voastră când aveți o necesitate", a declarat Ala Zasmenco într-un video postat pe pagina ei de TikTok.

Potrivit interpretei, în spațiul public din Republica Moldova se discută acum că unul dintre motivele pentru care arbitrul a recurs la acest gest este și acel podcast, deoarece în urma publicării lui certurile din familia lui Gheorghe Moldovan s-au întețit.

"El a spus că undeva a influențat și podcastul care a fost la mine, ceea ce pentru mine a fost neplăcut. El a vrut să îi dea o lecție soției prin propria lui viață. El a vrut ca femeia lui să se simtă vinovată toată viața", a mai spus aceasta.