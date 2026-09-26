Apa caldă se va opri pe mai multe străzi din București, începând cu 28 septembrie. Cât timp vor dura lucrările

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Începând cu 28 septembrie 2026, vor fi executate lucrări de modernizare la reţeaua termică primară din Sectoarele 4 şi 5 ale Capitalei. Termoenergetica anunță sistarea apei calde pe mai multe străzi.

"Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă că, începând cu 28 septembrie 2026, vor fi executate lucrări de modernizare la reţeaua termică primară din sectoarele 4 şi 5 ale Capitalei, în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti", finanţat din fonduri europene şi de la bugetul de stat.

1. În Sectorul 5, lucrările se vor desfăşura pe Strada Nuţu Ion, la intersecţia cu Drumul Taberii, la conducta primară de termoficare cu diametrul de 600 mm, şi se încadrează în Lotul 3, Obiectivul 13 al proiectului POIM. Zonele afectate de aceste lucrări vor fi Strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Strada Petre Ispirescu, Strada Dumbrava Nouă, Şoseaua Alexandriei şi străzile adiacente.

Intervenţia constă în reîntregirea conductelor modernizate, respectiv realizarea conexiunilor necesare pentru punerea în funcţiune a tronsonului de reţea reabilitat.

Lucrările propriu-zise se vor executa în intervalul 28 - 30 septembrie 2026, conform programului solicitat de constructor. Ulterior, încărcarea reţelei şi reluarea furnizării apei calde se vor realiza etapizat, urmând ca alimentarea cu apă caldă să fie restabilită integral până la data de 3 octombrie 2026.

Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 48 de puncte termice, care alimentează aproximativ 743 de blocuri.

2. În Sectorul 4, lucrările vizează conducta primară de termoficare cu diametrul de 1100 mm din zona delimitată de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Berceni, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Giurgiului, Strada Niţu Vasile, Strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia, şi se încadrează în Lotul 4, Obiectivele 17, 19 şi 21 ale proiectului POIM.

Intervenţia constă în montarea de conducte noi, preizolate, şi îmbinarea acestora cu reţeaua existentă, montarea suporţilor şi a elementelor de fixare ale conductei, echiparea căminelor de reţea cu vane şi compensatori, precum şi realizarea legăturilor către punctele termice din zonă.

Pentru executarea lucrărilor este necesară sistarea temporară a furnizării apei calde de consum către 72 de puncte termice şi 2 module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 28.09.2026 - 09.10.2026", anunță CMTEB într-un comunicat.

Cum pot afla mai multe detalii bucureștenii afectați

"Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie vor monitoriza permanent desfăşurarea lucrărilor şi procesul de reluare a furnizării apei calde. Pentru informaţii suplimentare, clienţii Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti pot apela numărul 031.9442, unde sunt disponibile mesaje preînregistrate privind starea sistemului, sau numărul gratuit 0800.820.002. Informaţii actualizate sunt disponibile şi prin aplicaţia Termoalert.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti mulţumeşte consumatorilor pentru înţelegere şi îşi cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări,necesare pentru modernizarea şi creşterea siguranţei în exploatare a reţelei de termoficare a Capitalei", se menționează în comunicat.

"Avem multe şantiere deschise, iar anul acesta o să avem un record"

Recent, într-un interviu pentru DCNews, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a vorbit despre impactul pe care îl are criza politică asupra sistemului centralizat de încălzire, care are de suferit. Acesta punctează faptul că lipsa unui Guvern cu puteri depline înseamnă că nu se poate crea SACET, entitatea care să unească ELCEN, producătorul agentului termic, şi Termoenergetica, distribuitorul agentului termic.

De asemenea, acesta a vorbit și despre posibilitatea unor probleme cu încălzirea, la iarnă: "Noi ne facem partea noastră de treabă, avem multe şantiere deschise, iar anul acesta o să avem un record, practic: 100 km de reţea primară schimbată. Ceea ce contează foarte mult. (n.r. Cât a schimbat Nicuşor Dan în 4 ani ca primar general). Nu mă refer la domnul Nicuşor Dan, a făcut şi dânsul cât a putut, dar am prioritizat aceste şantiere.

Vestea bună e că începe să se vadă. Cu ceea ce s-a făcut pe mandatul lui Nicuşor Dan şi cu ce se face pe mandatul meu, deja am ajuns undeva la 4% scădere a pierderilor. Ceea ce e foarte important. 4% din milioane de metri cubi înseamnă mult. Asta ne dă încredere că e direcţia bună. Imaginaţi-vă că din reţeaua primară, care are 1000 km, noi am ajuns acum la o treime schimbată. Şi anul viitor vrem să menţinem viteza şi să ajungem, de ce nu, la 40%", a declarat Ciprian Ciucu.