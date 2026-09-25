O explicație din trei litere după ce Kelemen Hunor s-a opus introducerii uniformelor școlare, ideea lui Daniel Zamfir

Kelemen Hunor

În România, până și uniforma școlară declanșează un război între partide.

Kelemen Hunor se opune introducerii prin lege a uniformelor școlare obligatorii și anunță că le va cere deputaților UDMR să voteze împotriva proiectului adoptat de Senat. Liderul formațiunii susține că decizia privind purtarea uniformelor ar trebui luată la nivelul fiecărei comunități școlare, de elevi, părinți și profesori, și nu impusă la nivel național.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat la criticile privind proiectul care ar introduce uniformele obligatorii în școlile de stat. El a zis că măsura nu este îndreptată împotriva elevilor. Daniel Zamfir a afirmat că ținuta școlară ar putea întări sentimentul de apartenență la comunitatea școlii și ar reduce afișarea diferențelor materiale dintre elevi.

„Eu n-am făcut altceva decât să dau curs unor solicitări din partea multor părinți care au spus că la școală există o formă de presiune, bullying, asupra elevilor care nu își permit o ținută vestimentară așa cum își permit cei cu bani mai mulți.

Am înțeles de la domnul Kelemen Hunor că, pe vremea lui, a fost mai rebel și nu voia să respecte un regulament școlar. Este opțiunea sa, dar vreau să le transmit ceva elevilor: Sub nicio formă legea nu este îndreptată împotriva lor.

O ținută școlară adecvată, decentă, în școlile și liceele de stat nu este o formă de constrângere. E mai degrabă un simbol al mândriei și al apartenenței față de comunitatea școlară în care ești. În școlile de prestigiu din afară, elevii poartă uniformă. E un motiv de mândrie acolo. Uniforma poate fi un motiv de mândrie și un motiv de apartanență la comunitatea școlară respectivă”, a zis Daniel Zamfir, senator PSD, inițiatorul proiectului, la România TV.

De ce a ajuns ca uniforma să declanșeze un război între partide?

„Este un curent manipulator și grosolan pe care USR-iștii l-au răspândit în rândul elevilor pretextând că este o formă de constrângere. Ținuta vestimentară la școală trebuie să fie adecvată și decentă”, a zis senatorul PSD.

Jurnalistul Val Vâlcu a zis că are o explicație pentru faptul că UDMR se opune uniformei școlare: „Există o singură explicație și e formată din trei litere: AMT. Bate un vânt rece, nu la Chilia în port, ci la Odorheiu Secuiesc. Mă refer la Alianța Maghiară din Transilvania. Și atunci soluția care este? Populismul accesat rapid”.

Amintim că Alianţa Maghiară din Transilvania a apărut ca urmare a fuziunii dintre Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi Partidul Civic Maghiar.

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Decizia conducerii Alianței Maghiare din Transilvania vine după alegerile din Ungaria. Acestea au fost câștigate de partidul TISZA, condus de Peter Magyar. Acesta l-a înfrânt pe Viktor Orban. Acesta din urmă a fost susținut de UDMR și a obținut aproape 90% din voturile maghiarilor ardeleni.

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S-au înregistrat 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri. Propunerea legislativă modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit noilor prevederi, elevii vor avea obligația să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar.

Modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Uniforma școlară este o decizie de normalitate, spunea psihologul Radu Leca.