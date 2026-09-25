„Chiar și soțul meu s-a tratat în Israel”. Viorica Dăncilă, despre spitalul care ar fi trebuit construit la Constanța

Viorica Dăncilă / Foto: Agerpres

România a ratat șansa unui nou spital construit la Constanța.

Viorica Dăncilă a declarat, într-un interviu pentru DC News, că proiectul unui spital care urma să fie construit la Constanța în colaborare cu Israelul a fost anulat după încheierea mandatului său de premier. Fosta șefă a Guvernului a explicat că își dorea ca tratamentele pentru care românii plecau în străinătate să devină accesibile și în țară, inclusiv celor care nu își permit costurile unei astfel de deplasări.

„Am avut relații foarte bune cu Statele Unite, cu Israelul și cu China. Am avut relații foarte bune și cu țările din Golf, cu Turcia și cu statele din Balcanii de Vest pe care le-am ajutat în îndeplinirea condițiilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Putem spune că, în acea perioadă, aveam o politică externă foarte bună. Am înțeles că trebuie să fim întotdeauna într-o relație bună cu partenerul strategic. Am avut întâlniri cu vicepreședintele de atunci al Statelor Unite, Mike Pence, care era omologul premierului. Trebuia să am și o întâlnire cu președintele Trump, dar aceasta mi-a fost blocată de către președintele României. Am vorbit foarte mult la telefon și am cooperat foarte bine și cu Israelul, partener strategic care își dorește efectiv să investească în România. Am avut relații foarte bune în domenii de interes pentru țara noastră și mă refer aici la domeniul medical, la agricultură și la multe altele”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.

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„Spitalul pe care trebuia să-l construim în București, împreună cu Turcia, pentru bolnavii de cancer, precum și spitalul pe care trebuia să-l construim cu Israelul, la Constanța... toate aceste contracte au fost anulate. Vedeți, noi nu înțelegem că proiectele bune trebuie duse mai departe, chiar dacă au fost inițiate de un premier din alt partid politic. La noi se anulează totul și se pornește de la început. De aceea, iată, ne aflăm într-o situație precum cea din prezent”, a mai spus Viorica Dăncilă.

„Și cine a anulat, de pildă, spitalul israelian de la Constanța? Constanța, care, prin potențialul pe care îl are, ar putea ca în patru-cinci ani să producă singură echivalentul PIB-ului actual al României, la ce potențial are”, a zis Bogdan Chirieac.

„Gândiți-vă că era vorba despre un spital foarte important. Mulți români se tratau în Israel. Chiar și soțul meu s-a tratat în Israel. Mulți se tratau în Turcia și merg și acum acolo. Atunci am discutat ca aceste servicii să fie disponibile în România, astfel încât să aibă acces la ele și oamenii care nu își permit să plece într-o țară străină. În plus, serviciile medicale din străinătate ne costă mult mai mult decât dacă am trata bolnavii în România. Tot atunci, pentru că s-a vorbit atât de mult despre spitalele pentru mari arși, am început construcția spitalului pentru mari arși de la Târgu Mureș. Se întâmpla tot în 2019.

În 2018, am făcut salariile medicilor comparabile cu cele din Occident. De atunci, nimeni nu le-a mai mărit salariile. Am înțeles că numai astfel pot opri exodul medicilor în afara granițelor României: prin dorința de a le crea condiții în propria țară, astfel încât să rămână.

S-au făcut lucruri bune. Gândiți-vă că toate acestea au fost realizate în condițiile în care deficitul era de 2,8%, inflația era de 1%, iar șomajul era de 3%. România avea a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Dublasem alocațiile și pensiile și crescuserăm salariile din educație și din sistemul de ordine publică.

Așadar, aceste lucruri au putut fi făcute și consider că, în acea perioadă, România mergea într-o direcție bună. Am redus inclusiv datoria publică de la 37% la 34%”, a zis Viorica Dăncilă la DC News.