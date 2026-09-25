PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării. Sorin Grindeanu a anunță că va negocia cu toate partidele dacă va fi nominalizat premier

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, 25 septembrie, că dacă va fi nominalizat premier de președintele Nicușor Dan va discuta cu toate partidele "pentru o majoritate transparentă şi stabilă". Tot astăzi, PSD a informat S&P că este pregătit să îşi asume guvernarea ţării.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, se declară dispus să discute cu toate partidele parlamentare pentru a încerca să formeze o majoritate bazată pe valori europene, transparentă şi stabilă, dacă preşedintele României, Nicușor Dan, îl nominalizează pentru funcţia de prim-ministru. Tot astăzi, PSD i-a informat pe reprezentanţii agenţiei financiare internaţionale Standard & Poor's că este pregătit să îşi asume guvernarea ţării.

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care Siegfried Mureșan, actualul premier desemnat, întârzie formarea unui Executiv și nu pare dispus să negocieze cu toate partidele pentru a-și obține voturile necesare pentru învestire, șansele acestuia, în cazul unui eventual vot în Parlament, fiind în continuare scăzute.

"Dacă voi fi cel care va fi nominalizat de preşedintele ţării, eu o să am o discuţie cu toată lumea şi o să văd în final dacă voi putea să am o majoritate care să fie o majoritate bazată pe valori europene, o majoritate transparentă, o majoritate care să asigure o guvernare coerentă, stabilă, care să ducă la schimbarea direcţiei de care vorbeam mai devreme", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă, la Reșița.

Sorin Grindeanu a spus că, în opinia sa, o eventuală învestire a unui guvern printr-un "vot conjunctural" ar putea conduce la formarea unui Executiv slab susţinut în Parlament.

"Altfel, poţi să ai un vot conjunctural prin care să treci un guvern, dar e un guvern slab, un guvern care poate, în două-trei luni, să pice la o moţiune de cenzură. Iar oricine ar fi în acea poziţie de viitor prim-ministru, va fi un prim-ministru slab. De asta vă spuneam că trebuie să existe o majoritate transparentă, bazată pe o majoritate în Parlament care să dureze, să nu fie una conjuncturală", a mai declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: În Parlament au intrat partide prin votul oamenilor

Liderul PSD a explicat că este dispus să poarte discuţii cu toate formaţiunile parlamentare deoarece acestea au intrat în Parlament în urma votului cetăţenilor.

"Am spus că voi merge şi voi vorbi cu toate partidele, pentru că în Parlament au intrat partide prin votul oamenilor. (...) Concluzia, la final, o s-o vedem", a declarat preşedintele PSD.

Liderul PSD, despre o posibilă colaborare cu PNL

În ceea ce priveşte o posibilă colaborare cu PNL, Grindeanu a spus că şi-ar dori o astfel de variantă, însă cu Partidul Naţional Liberal recunoscut drept o formaţiune de dreapta, conservatoare, creştin-democrată. El a susţinut însă că, în prezent, PNL şi USR au ajuns să aibă poziţii foarte apropiate.

"Mi-aş dori să existe, să spunem, o colaborare cu PNL-ul, să spunem, cel de dreapta, conservator, creştin-democrat, pe care îl ştim. În acest moment, PNL e, de fapt, USR. (...) Dar părerea mea este că şi USR-ul a reuşit să fure PNL-ul. Şi astăzi, când vorbim, de fapt, PNL este USR", a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, surprins că nu a fost nominalizat premier în locul lui Mureșan

Preşedintele PSD a mai spus că se aştepta să fie desemnat pentru funcţia de prim-ministru, recunoscând că decizia contrară a preşedintelui Nicuşor Dan a fost o surpriză pentru el, relatează Agerpres.

"Vreau să fiu sincer şi să vă spun că eu mă aşteptam ca joi să fiu desemnat (premier - n.r.), joia trecută. Pentru mine a fost o surpriză. Asta e viaţa", a menţionat Sorin Grindeanu.

PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării

Totodată, potrivit unui comunicat de presă, mai mulţi deputaţi social-democraţi au avut, vineri, 25 septembrie, o întâlnire cu reprezentanţii agenţiei financiare internaţionale Standard & Poor's, pe care i-a informat că PSD este pregătit să îşi asume guvernarea ţării și o politică de consolidare fiscală pe baza stimulării investițiilor și a îmbunătățirii colectării taxelor.

Din delegația PSD au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.

"PSD informează că o delegație a partidului a avut vineri o întrevedere cu reprezentanții agenției financiare internaționale Standard & Poor’s, în contextul fundamentării deciziei de rating privind economia românească, ce va fi formulată în data de 2 octombrie 2026.

În cadrul discuțiilor liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă.

"PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline"

PSD și-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor. În acest sens, PSD își propune dezvoltarea parteneriatelor strategice, pentru încurajarea investițiilor străine în economia românească.

PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și care să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor. PSD consideră că viitorul guvern trebuie să își propună reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc. PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale.

Liderii social-democrați i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construcția unei majorități parlamentare pornind de la un set de principii și priorități economice naționale. Totodată, PSD și-a reafirmat poziția clară pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice", a transmis PSD într-un comunicat de presă.

Reamintim că România se pregătește pentru următorul test de rating Standard & Poor’s. Evaluarea S&P Ratings este programată pe 2 octombrie. Joi, 24 septembrie, și premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit cu delegația agenției internaționale de rating financiar aflată la București.

Preşedintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru, în data de 17 septembrie, iar decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie.