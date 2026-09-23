Siegfried Mureșan pentru Politico: PSD trebuie să aleagă între un guvern proeuropean și cooperarea cu extrema dreaptă

Siegfried Mureșan, europarlamentar și premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

O posibilă apropiere între PSD și AUR ar putea avea consecințe dincolo de scena politică de la București, spune premierul desemnat Siegfried Mureșan într-un interviu acordat Politico. Eurodeputatul PNL încearcă să îi convingă pe social-democrați să sprijine formarea unui nou Guvern și susține că o eventuală colaborare cu extrema dreaptă ar putea afecta inclusiv poziția României în Uniunea Europeană.

O alianță între socialiști și extrema dreaptă ar crea un precedent periculos pentru UE, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru Politico, referindu-se la PSD și AUR.

Eurodeputatul a spus că opoziția de centru-stânga din România trebuie să decidă urgent dacă sprijină un nou guvern proeuropean sau dacă riscă să fie considerată responsabilă pentru ascensiunea extremei drepte.

Siegfried Mureșan cere PSD să îl sprijine

Într-un interviu acordat publicației americane, Mureșan a declarat că va cere PSD să sprijine PNL într-un nou vot „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, deși conducerea social-democrată a refuzat până acum să facă acest lucru.

„Social-democrații români se confruntă cu un moment al adevărului - trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și sprijină un guvern proeuropean sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, partidul populist extremist și antieuropean de aici”, a declarat Mureșan, „care este a treia persoană însărcinată să formeze un guvern după ce coaliția aflată la putere a pierdut un vot de neîncredere în luna mai”, precizează jurnaliștii Politico.

Mureșan avertizează asupra alegerilor anticipate

„Un nou eșec la București ar deschide calea către alegeri anticipate controversate în cea de-a șaptea țară ca populație din UE, unde extrema dreaptă conduce în sondaje, într-un moment în care partidele populist-naționaliste câștigă teren în mai multe țări europene.

Partidele mainstream din România - un aliat strategic important al NATO, care a resimțit și efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei - au reușit cu greu să țină extrema dreaptă la distanță în mai multe alegeri parlamentare și prezidențiale desfășurate începând din iarna lui 2024”, se arată în articolul citat.

PSD refuză să susțină guvernul, dar lasă deschisă varianta negocierilor

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul său nu va vota în favoarea guvernului condus de Mureșan și că ar sprijini doar formarea unui guvern din care PSD să facă parte. Totuși, el nu a exclus o coaliție cu AUR, formațiune pe care Politico o descrie ca fiind „de extremă dreaptă care a avut confruntări cu Bruxelles-ul și a susținut candidați favorabili Rusiei”. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului Bolojan în luna mai.

Mureșan a făcut apel la conducerea grupului S&D de centru-stânga din Parlamentul European să împiedice acest lucru, susținând că „este evident responsabilă pentru ceea ce fac partidele sale membre” și că „va avea o problemă foarte serioasă de credibilitate dacă va continua să păstreze tăcerea în timp ce membrii săi români colaborează îndeaproape cu extrema dreaptă”.

„Atât timp cât socialiștii europeni nu acționează în mod credibil pentru a împiedica acest lucru, din păcate, nu putem exclude posibilitatea ca și socialiștii din alte țări să urmeze aceeași cale”, a adăugat el.

Grindeanu a sugerat însă că PSD ar putea fi convins să intre în discuții cu Mureșan dacă acesta acceptă includerea a 10 propuneri de politici publice considerate esențiale de PSD. Printre acestea se numără o nouă ofensivă pentru infrastructura energetică, consolidarea apărării și securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

Dacă însă cabinetul propus și programul de guvernare sunt respinse, președintele Nicușor Dan va dobândi, potrivit Constituției, dreptul de a convoca alegeri anticipate - primele după 2024, când AUR a obținut câștiguri importante și a devenit al doilea partid ca mărime din Parlament. Mureșan a recunoscut că AUR se situează în prezent la aproximativ 35% în sondaje, față de doar 21% pentru propriul său partid, PNL.

„Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”, a declarat Mureșan. „Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern proeuropean. Dar, dacă acest lucru nu este posibil, cred că alegerile anticipate nu ar trebui excluse”.

Mureșan: Un guvern antieuropean ar complica negocierile pentru bugetul UE

Solicitarea lui Nicușor Dan, care anul trecut l-a învins în cursa prezidențială pe candidatul AUR, George Simion, vine într-un moment dificil pentru Mureșan. În prezent membru al Parlamentului European, el este unul dintre principalii negociatori ai viitorului buget pe termen lung al UE, în valoare de 2.000 de miliarde de euro, pe care liderii blocului comunitar doresc să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, preluarea controlului asupra României de către extrema dreaptă ar face această sarcină mult mai dificilă, deoarece „orice guvern antieuropean de la masa negocierilor ar dori ca Europa să fie mai slabă. Ei știu că bugetul este un instrument important pentru a menține Europa puternică și, practic, ar vota împotriva unui buget ambițios și realist”.

În plus, „am avea un guvern foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi negative pentru oamenii din România și pentru Uniunea Europeană”, a mai spus el.