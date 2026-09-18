Sorin Grindeanu insistă că Dominic Fritz i-a spus lui Nicușor Dan "ţara e problema ta, partidul a mea"

De la stânga la dreapta: Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Sorin Grindeanu (PSD) / Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Dominic Fritz, liderul USR, este cel care i-ar fi putut spune președintelui Nicușor Dan controversata replică „asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea”, după ce și joi seara afirmase că mesajul pare venit mai degrabă din zona #hashtag.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri seara, că liderul USR, Dominic Fritz, este singurul care își permite să discute cu președintele Nicușor Dan "la persoana a doua, singular", afirmând practic că Fritz este cel care i-ar fi putut spune șeful statului controversata replică "asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea".

Sorin Grindeanu a infirmat că el ar fi liderul politic care i-ar fi spus asta șefului statului, după ce a fost acuzat de acest lucru în spațiul public de către un politician liberal.

Sorin Grindeanu: Doar Fritz vorbește la persoana a doua singular cu președintele României

"Eu aș fi spus aşa ceva? Mă rog... În primul rând, eu nu vorbesc la persoana a doua, singular, cu preşedintele României. Eu vorbesc la persoana a doua, plural, şi sunt martori zeci de colegi.

Singurul din Coaliţie, când aveam şedinţele, care vorbeşte la persoana a doua, singular, cu preşedintele României şi îşi permitea acest lucru, era preşedintele USR.

Restul, şi eu, şi Bolojan, şi toţi ceilalţi vorbim la persoana a doua, plural. Aşa că eu cred că răspunsul e simplu", a declarat Sorin Grindeanu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Declarația lui Grindeanu vine după ce joi, 17 septembrie, în cadrul conferinței de presă în care a anunțat că îl nominalizează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, Nicușor Dan a menționat și că "a văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național".

"Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea", a mai spus Nicușor Dan. Această declarație a stârnit ulterior un val de reacții din partea unor lideri politici care au infirmat că i-au spus acest lucru președintelui. Printre aceștia se numără Sorin Grindeanu, George Simion și Dominic Fritz.

Dominic Fritz a negat că i-ar fi spus acest lucru președintelui Nicușor Dan

Sorin Grindeanu a sugerat și joi seara că mesajul pare venit mai degrabă din zona #hashtag.

"Apropo, cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Că pare că tot un hashtag de-ăsta este, care are telecomanda în altă parte", a spus Grindeanu.

Ulterior, Dominic Fritz a negat într-o postare pe pagina sa de Facebook că ar fi spus acest lucru.

"Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui "asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea".", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Vineri, 18 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, președintele României, Nicușor Dan, a venit cu câteva precizări după ce joi a declarat că un lider politic i-a spus: "asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea".