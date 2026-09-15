Spitalul Județean Buzău, în așteptarea banilor de la Ministerul Sănătății. Marcel Ciolacu: Momentan ne descurcăm

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al CJ Buzău. Sursa foto: Agerpres

Spitalul Județean de Urgență Buzău are, pentru moment, banii necesari pentru a-și desfășura activitatea în condiții normale. Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, spune că instituția pe care o conduce sprijină în continuare unitatea medicală și așteaptă o rectificare bugetară din partea Ministerului Sănătății.

Reprezentanții Consiliului Județean Buzău au anunțat că instituția continuă să asigure sprijin financiar pentru Spitalul Județean de Urgență. Marcel Ciolacu spune că, în acest moment, situația poate fi gestionată, iar Consiliul Județean face eforturi pentru acoperirea gărzilor medicilor.

„Comunic cu managerul de la Buzău, momentan ne descurcăm. CJ face un efort pentru gărzile medicilor, cred că e o perioadă în care se dau examene pentru mai multe posturi de medic în Spitalul Judeţean şi nu numai, şi de asistente medicale. Cumva se completează personalul. Noi aşteptăm să semnăm contractul de reabilitare a spitalului pe un program naţional, sperăm ca domnul ministru Cseke, măcar luna aceasta să primească credite angajament, după ce nu a primit de vreo 3 luni, a primit 0 lei credit angajament, normal că nu poate semna niciun contract. Ţinem legătura, sperăm până la sfârşitul anului să semnăm şi acest contract, urmând să înceapă procedurile de licitaţie. Putem să le demarăm cu clauză, dar aş prefera să semnez întâi cu ministerul. Ce ţine administrativ de CJ, nu este nicio problemă, punem la dispoziţie aceşti bani. Vedem dacă, până la urmă, va veni o rectificare de la Ministerul Sănătăţii”, a declarat marţi preşedintele CJ Buzău, potrivit Agerpres.

Reabilitarea Spitalului Județean, în așteptarea finanțării

Unul dintre proiectele importante pentru administrația județeană este reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Autoritățile vor să semneze contractul în cadrul unui program național și așteaptă alocarea creditelor de angajament de la Ministerul Sănătății.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, lipsa acestor fonduri împiedică ministerul să semneze contractele necesare. Consiliul Județean spune că este pregătit să asigure partea care ține de administrația județeană.

După semnarea contractului, următorul pas va fi demararea procedurilor pentru licitație.

Marcel Ciolacu atrage atenția că blocajele nu afectează doar domeniul sănătății. Mai multe proiecte importante din turism riscă să piardă finanțări, în lipsa unor decizii la nivel guvernamental. Printre proiectele menționate se află investițiile de la Vulcanii Noroioși și lucrările pentru reabilitarea unor tabere din județ.

„Eu sper să avem. Sunt foarte multe lucruri blocate la acest moment şi noi avem o groază de proiecte, cu Vulcanii, cu taberele, unde avem fonduri europene, pierdem finanţări. La tabere cred că avem un milion şi ceva, la Vulcani trebuie să facem proiectele, să vedem ce rămâne din proiectele pe turism”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

Administrația județeană susține că timpul este important pentru aceste proiecte, mai ales în cazul investițiilor care beneficiază de fonduri europene.