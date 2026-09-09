Adrian Năstase, mesaj ironic pentru Donald Trump

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Adrian Năstase, fost premier al României, îi transmite un mesaj ironic președintelui american Donald Trump. Acesta îl întreabă ce ar trebui să facă România cu Strada Mexic din apropierea Guvernului, în condițiile în care liderul de la Casa Albă dorește modificarea unor toponime cunoscute legate de țara nord-americană.

Adrian Năstase, fost premier al României între 2000 și 2004, transmite un mesaj, pe blogul său personal, „în atenția președintelui Donald Trump“.

„Domnule Președinte, vreau să vă aduc la cunoștință că noi, în România - partener strategic al SUA, avem o stradă cu denumirea MEXIC. Chiar în apropierea sediului Guvernului.

Cum doriți să procedăm?“, a scris Adrian Năstase pe blogul său personal.

Întrebarea fostului premier vine în contextul în care tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și vecinii săi de la nord și sud s-au amplificat în ultimele zile, după ce Donald Trump a sugerat ca statul New Mexico să fie redenumit New America și după ce a publicat o hartă în care Canada, Mexicul, Groenlanda și Islanda apar sub drapel american.

Donald Trump s-a apucat să schimbe toponimele din SUA

Încă din 2025, Trump susținuse ideea ca Statele Unite să anexeze Canada și Groenlanda, precum și să aibă controlul asupra Canalului Panama. Includerea unor țări precum Mexicul și a unor insule din Caraibe sub drapel american reprezintă însă o noutate.

Mai mult decât atât, pe 27 august, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a dispus ca administrația federală americană să folosească denumirea „Lake America” în loc de „Lake Ontario”.

Ordinul prevede actualizarea sistemului federal american de denumiri geografice și eliminarea referințelor la „Lake Ontario” din baza de date Geographic Names Information System. Trump și-a justificat decizia prin importanța economică și strategică a Marilor Lacuri pentru Statele Unite și prin contribuția americană la securitatea și infrastructura regiunii.

Reamintim și că numele Golfului Mexic a fost schimbat de Donald Trump în Golful America, iar acum, pe Google Maps, apare ca „Golful Mexic (Golful America)“. Ca urmare a acestei decizii a celor de la Google, Mexic a intentat un proces împotriva gigantului tehnologic, potrivit unui anunț al președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, din urmă cu un an.

Tensiuni între SUA și Canada

Tensiunile s-au amplificat și între SUA și Canada. Ieri, Guvernul premierului Mark Carney a majorat taxa de import pentru multe produse din oțel din SUA la 50% și a aplicat tarife unei game de bunuri de consum, precum motociclete, cosmetice sau brânzeturi.

De asemenea, președintele de la Casa Albă a fost acuzat că încearcă să dezmembreze Canada. Unul dintre liderii mișcării anti-independență din provincia Alberta, Thomas Lukaszuk, a precizat că Donald Trump și aliații săi se numără printre cei care aplaudă mișcarea de separare din Alberta.