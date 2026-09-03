Crin Antonescu îi cere lui Nicușor Dan să-l desemneze premier pe Alexandru Nazare: „Dacă nu trece, avem alegeri anticipate!”

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Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, e de părere că varianta cea mai probabil pentru încercarea de formare a unui Guvern este Alexandru Nazare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai spune că responsabilitatea pentru desemnarea unui nou premier este a președintelui Nicușor Dan, iar România nu mai poate sta fără un Guvern cu puteri depline la patru luni de la demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Crin Antonescu, fost președinte al Partidului Național Liberal, a intervenit, miercuri, la Realitatea Plus, unde a vorbit despre criza politică prelungită prin care trece România și responsabilitatea șefului statului, Nicușor Dan, de a desemna un premier și a avea un Guvern cu puteri depline.

„Președintele Nicușor Dan, din ziua când moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a devenit, că vrea, că nu vrea, principalul responsabil politic al țării și principalul, dacă nu singurul, cel puțin în prima fază, om care poate și trebuie să ia o decizie.

Nicușor Dan a pierdut pur și simplu patru luni de zile, a mizat pe un soi de, nici nu știu cum să-i spun, para-guvern, întâlniri cu consilierii săi la Cotroceni, pentru majorități în Parlament, cu PNRR-ul și așa mai departe. Miză care a eșuat și aceea. Marile probleme din agenda socială și economică a României s-au acumulat fără ca acest guvern demis să aibă capacitatea, și legal și politic, să rezolve ceva din ele”, a explicat Crin Antonescu la Realitatea Plus.

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să deblocheze situația la începutul sesiunii parlamentare

Având în vedere că marți a început noua sesiune parlamentară, Crin Antonescu e de părere că Nicușor Dan ar fi trebuit să deblocheze situația și să vină cu un nume de premier. Fostul președinte al PNL e de părere că Alexandru Nazare ar fi cea mai bună variantă în acest moment.

„Am așteptat cu toții, nu se știe de ce, ca măcar la 1 septembrie, la începutul sesiunii parlamentare oficiale, ordinare, președintele Nicușor Dan să acționeze. Deocamdată văd că se ocupă de alte lucruri, necesare și acelea, dar de oricare alte lucruri în afară de cel mai urgent, și anume rezolvarea acestei situații. Eu am mai spus-o, risc să mă repet, soluția din punctul meu de vedere este una clară. Încă după această criză, sau după, mă rog, prima încercare eșuată, Nicușor Dan trebuia să-l desemneze pe Alexandru Nazare în încercarea de a forma un guvern. Cred că e singura variantă în acest moment”, a punctat Crin Antonescu.

De asemenea, el a precizat că „Alexandru Nazare nu e un om providențial, nu există oameni providențiali acum în scena politică românească“, dar, din punctul său de vedere, „este singurul care poate să facă un guvern rezonabil, să întrunească o majoritate

„Trebuia să-l desemneze“, a spus Antonescu, adăugând că în cazul în care nu trece „avem alegeri anticipate“.

„Nu putem să o ținem așa în continuare luni și ani”, a mai precizat acesta.

Crin Antonescu, despre Ilie Bolojan și USR

Nu în ultimul rând, Crin Antonescu a vorbit despre Ilie Bolojan și USR, care, în opinia sa, nu răspund problemelor cu care se confruntă România.

„Bolojan și USR-iștii acționează pur și simplu ca o grupare, i-aș spune, sigur, cu ghilimele, teroristă în interiorul statului român. Nu au decât un interes electoral, nu au decât războaie de purtat, cu PSD, cu Pahonțu acum, de dezgropat morți, de făcut orice altceva decât lucrurile de care România are nevoie, și anume o guvernare realistă, aplicată la problemele care sunt pe agendă”, a spus Antonescu.

Potrivit acestuia, eșecul pe legea salarizării, anunțat de președintele Nicușor Dan, reprezintă cel mai bun exemplu al unei guvernări slabe, ale cărei decizii se răsfrâng asupra unui număr foarte mare de oameni.

„Eșecul monumental, îngrozitor al legii salarizării, de exemplu, arată foarte clar cum acești oameni, Ilie Bolojan, cei de la USR, se joacă cu destinele a milioane de oameni”, a spus el.