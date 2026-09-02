După ce "a fost dat dispărut" de UDMR, Siegfried Mureșan revine, cu un atac la adresa lui Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan, eurodeputat / FOTO: Agerpres

După ce UDMR i-a reproșat lui Siegfried Mureșan că "a dispărut din viața publică", europarlamentarul revine, cu un atac la adresa lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

După ce UDMR i-a reproșat lui Siegfried Mureșan că "a dispărut", europarlamentarul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, încearcă să revină în atenția publică cu un atac la adresa lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. El a postat, vineri seara, un mesaj pe pagina sa de Facebook în care îl acuză pe liderul PSD că a demis Guvernul Bolojan și că acum ar da vina pe PNL.

Siegfried Mureșan face referire la faptul că Guvernul Bolojan a fost demis în data de 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. De la acel moment au existat mai multe runde de negocieri între partide și președintele Nicușor Dan, dar nu s-a găsit un candidat care să aibă susținerea necesară în Parlament. Eugen Tomac și Adrian Veștea, cele două nume nominalizate până acum de președintele României nu au reușit formarea unui nou Executiv.

Mesajul europarlamentarului vine după o perioadă în care deși a fost activ pe rețelele sociale s-a axat pe alte subiecte, fără să vorbească despre eșecul partidelor de a ajunge la un consens pentru rezolvarea crizei guvernamentale care durează deja de 120 de zile.

Siegfried Mureșan: Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu

"Sorin Grindeanu a demis Guvernul și acum dă vina pe PNL pentru că nu mai avem guvern. Românii nu sunt atât de naivi pe cât speră Sorin Grindeanu. Românii știu că PSD și AUR au dărâmat Guvernul și au generat criza politică.

Românii știu că PSD a dat jos Guvernul nu de dragul oamenilor, ci de frica reformelor pe care Guvernul Bolojan le-a implementat și prin care a tăiat conducta de bani spre clientela PSD. Pesediștii acceptă acum doar un guvern condus de ei înșiși la putere fiindcă vor să anuleze reformele Guvernului Bolojan, să readucă risipa și să se remufeze la banul public", a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureșan: Nu vom accepta un guvern iresponsabil controlat de PSD

Siegfried Mureșan spune că PNL nu va accepta un guvern controlat de PSD, un mesaj transmis în repetate rânduri și de premierul demis Ilie Bolojan, președintele liberalilor. Reacția sa vine după ce luni, 31 august, PSD a avut un Consiliu Politic Național la Sinaia, în care a votat să își asume guvernarea.

"Tocmai de aceea, nu vom accepta un guvern iresponsabil controlat de PSD. Pentru că ar risca să anuleze eforturile din ultimul an ale Guvernului Bolojan și ale românilor.

Dacă PSD vrea să guverneze, are deja o majoritate cu AUR pentru a o face, vedem zilnic cum utilizează această majoritate în Parlament. De ce PSD așteaptă de la PNL să rezolve o problemă pe care PSD a creat-o?

De ce nu folosește PSD aceeași majoritate cu AUR și încearcă de șase luni să rupă PNL pentru a construi o majoritate din rămășițe?

De ce vrea PSD să se legitimeze drept partid proeuropean cu voturile PNL, în timp ce formează zilnic o majoritate antieuropeană alături de AUR? Nu l-am auzit pe Sorin Grindeanu explicând până acum aceste contradicții", a mai scris Siegfried Mureșan.

Cine a raportat "dispariția" lui Siegfried Mureșan

"Dispariția" lui Siegfried Mureșan din spațiul public a fost raportată prima oară de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Luni, 31 august, în cadrul unui interviu acordat presei maghiare, după ce precizase că europarlamentarul Siegfried Mureșan este candidatul comun al PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, Kelemen Hunor îi reproșase acestuia că a dispărut după ce a fost desemnat.

"După desemnarea lui Mureșan, acesta a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic de el, iar acest lucru este inacceptabil", spusese Kelemen Hunor.

Apoi, o zi mai târziu, în data de 1 septembrie, "dispariția" lui Siegfried Mureșan era anunțată și de Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, dar și purtător de cuvânt al partidului.

"De săptămâni bune, nu a apărut în spaţiul public", a spus Csoma Botond despre Siegfried Mureșan, continuând: "După ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureşan, a dispărut din viaţa publică, nici n-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun aşa, să contureze, să formeze o majoritate în Parlamentul României. Totuşi, o propunere, trei partide care au mai multe mandate decât Partidul Social Democrat, de exemplu, împreună aceste trei partide, eu cred că domnul Siegfried Mureşan ar fi trebuit să facă demersuri să încerce să realizeze o majoritate în Parlamentul României".

În aceeași zi, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a apărut într-o intervenție la Digi24 în care acuza PSD că vrea să revină la guvernare pentru a cheltui economiile făcute de România în ultimele luni.