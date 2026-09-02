Remus Pricopie dezvăluie ce i s-a spus în SUA despre George Simion: Nu prea i-au plăcut conversațiile / video

Foto: Agerpres

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, face dezvăluiri exclusive despre percepția reală pe care o are partidul AUR în Statele Unite ale Americii. După ce a solicitat oficial Departamentului de Stat să analizeze acțiunile antiamericane ale lui George Simion, profesorul universitar explică ce s-a discutat la Casa Albă privind influența Kremlinului la București și cum au decurs, în realitate, vizitele liderilor AUR la Washington.

După ce a anunțat public faptul că a făcut o solicitare către Departamentul de Stat să analizeze pozițiile antiamericane ale lui George Simion, profesorul universitar Remus Pricopie a dezvăluit, în cadrul aceluiași interviu la DC News, care ar fi deschiderea pe care AUR o are în Statele Unite ale Americii.

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Remus Pricopie: Legăturile dintre AUR și Kremlin, în atenția oficialilor americani

În dialogul avut cu Bogdan Chirieac, Remus Pricopie a precizat că, deși AUR a fost votat de români și are o reprezentare în Parlament, partidul are o problemă din cauza „asocierii fără niciun fel de dubii“ dintre George Simion și Kremlin, dar și asocierii dintre Călin Georgescu și Kremlin.

„Cine crede că dacă îți pui șapcă cu steagul american sau fluturi drapelul american, gata, păcălești Departamentul de Stat, se înșeală! Eu am fost acolo de multe ori“, a punctat, la DC News, rectorul SNSPA.

„Din ianuarie anul trecut și până în vara acestui an, am mers de cinci ori la Casa Albă. Nu m-am văzut cu Trump, evident, dar m-am văzut cu alți oficiali de acolo. Nu am postat pe Facebook, nu am comunicate de presă, ci am discutat inclusiv despre prezența Rusiei în politica de la București.

Și am făcut-o în calitate de profesor universitar, fost Fulbright (n.r. Programul Fulbright este unul dintre numeroasele programe de schimb cultural dintre SUA și alte țări și vizează persoane, cunoștințe și abilități)“, a punctat rectorul SNSPA, adăugând că cei de la Casa Albă i-au „spus ce încercări a avut Simion, unele chiar împotriva statului român“.

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Foto: Crișan Andreescu

A acuzații grave la adresa lui George Simion: Lobby împotriva includerii României în Visa Waiver

Pentru a-și susține afirmațiile, prof. univ. dr. Remus Pricopie a dat exemplul Visa Waiver, când omul de afaceri Dragoș Sprânceană a precizat că liderul AUR a făcut lobby ca România să fie scoasă din program.

„A declarat-o și el public. Simion nu lucrează pentru statul român. Absolut deloc! Mai devreme sau mai târziu, de la Washington va veni o reacție“, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie la DC News.

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Adevărul despre vizita AUR în Congresul SUA și întâlnirile de la Departamentul de Stat

Nu în ultimul rând, Remus Pricopie a combătut prezența delegației AUR în urmă cu câteva luni în Congresul Statelor Unite ale Americii și a precizat că acolo poate intra oricine dacă trece de controlul de securitate.

„Nu au fost primiți de niciun actor relevant și au făcut poză din interiorul Congresului unde poate intra oricine. Și au venit și au spus ce bine sunt primiți la Washington. Nici gând!“, a zis Pricopie.

Rectorul SNSPA a mai adăugat că liderul AUR a fost primit însă de câteva ori la Departamentul de Stat, însă „nu prea i-au plăcut conversațiile“.