Titus Corlățean: Primul lucru pe care România trebuie să-l facă este să aibă un Guvern VIDEO

Senatorul Titus Corlățean. Foto: DC NEWS

Senatorul Titus Corlățean a declarat la interviurile DC NEWS că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, compus din oameni competenți, ca să se poată apăra și să aibă cu adevărat securitate națională.

De patru ani și jumătate avem un război la graniță, iar dronele ne încalcă frecvent spațiul aerian național, unele dintre ele chiar explodând și provocând pagube materiale sau rănind oameni. Între timp, Rusia transmite mesaje tot mai agresive, inclusiv la adresa țării noastre.

VEZI ȘI: Rusia declară persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova/ UPDATE: Reacția MAE

SUA au cerut deja țărilor NATO să își crească bugetele de apărare, iar Europa e forțată să investească mai mult în securitate. De altfel, Pentagonul face și o analiză în legătură cu reconfigurarea trupelor americane din Europa, iar aliaţii NATO se tem că aceasta ar putea duce la reduceri masive ale efectivelor americane - de aproximativ 80.000 de soldaţi - din întreaga Europă.

În acest context de securitate tensionat, senatorul Titus Corlățean, invitat joi, 27 august la interviurile DC NEWS, a fost întrebat de jurnalistul Val Vâlcu dacă România face ce trebuie ca să se apere singură. Răspunsul a fost unul răspicat: înainte de toate, România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. Până atunci, nu putem discuta despre securitate națională, potrivit lui Titus Corlățean.

"Face România ce trebuie ca să se apere singură? Americanii au spus să facă Europa mai mult", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Titus Corlățean.

"Primul lucru pe care România ar fi trebuit să îl facă și trebuie să îl facă este să aibă un guvern - și asta de aproape patru luni - un guvern de oameni normali la cap, o spun foarte direct, care să dialogheze între ei, să păstreze o coeziune a guvernului, oameni măcar rezonabil pregătiți. Am avut și experiența în care ani de zile am avut și oameni bine pregătiți în diferitele coaliții de guvernare, și mediocri. Acum România nu își mai poate permite să aibă o guvernare care nu performează foarte bine. Avem nevoie de o bună guvernare în interior și să performeze în relații externe, inclusiv în zona de securitate națională. Ai nevoie de un comandant suprem foarte clar, mai rapid, mai eficient, de un premier", a răspuns Titus Corlățean.

Titus Corlățean: Au ignorat total faptul că guvernul realizează politica externă

În plus, senatorul Titus Corlățean a subliniat că ideea potrivit căreia politica externă intră doar în competența președintelui României este una greșită pentru că Constituția nu prevede așa ceva, iar acest domeniu îi revine și guvernului. Corlățean a explicat că premierul "joacă un rol uriaș" și a explicat cum ar trebui să fie un prim-ministru pe care să îl putem numi cu adevărat competent.

"Știți că Constituția spune acolo: "guvernul realizează politica internă și externă, o prerogativă uriașă". Cei din Curtea Constituțională, în 2012, când au pus totul în farfuriuța domnului președinte Băsescu - e unicul reprezentant de pe Pământ în politică externă - este o glumă. Constituția nu spune treaba asta. Au ignorat total faptul că guvernul realizează politica externă. A realiza este un concept mult mai larg, înseamnă și mod conceptual, a gândi, a face proiectele și a le pune în practică, înseamnă resursele, înseamnă pârghiile, înseamnă o componentă uriașă. Primul-ministru din fruntea guvernului joacă un rol uriaș. El trebuie să știe limbi străine, trebuie să fie conectat, trebuie să fie activ, pe lângă partea internă economică", a subliniat senatorul Titus Corlățean.

"Până la securitatea națională hardcore noi avem de gestionat guvernarea României"

Astfel, Corlățean subliniază că până să ajungem să vorbim despre securitate națională, avem de gestionat guvernarea României. Țara noastră, de 114 zile, este fără guvern cu puteri depline, iar asta duce la blocaje. Mai mulți politicieni au susținut în ultimele zile că șeful statului ar putea desemna în luna septembrie un nou premier, după noi negocieri cu partidele politice, dar certurile și atacurile între formațiunile politice continuă. Titus Corlățean subliniează că "e nevoie de oameni care să lase orgoliile personale deoparte și să vină la masa dialogului".

"Deci până la securitatea națională hardcore noi avem de gestionat guvernarea României și acesta este primul pas care trebuie făcut, repet, de oameni care să lase și orgolii personale deoparte, și frustrări, și ambiții de userizări și să vină la masa dialogului", a concluzionat senatorul Titus Corlățean.