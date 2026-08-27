România, de 114 zile fără guvern cu puteri depline. Claudiu Manda, întrebări-cheie pentru Ilie Bolojan, după ratarea celor 770 milioane de euro din PNRR

Claudiu Manda, secretar general PSD și europarlamentar. Sursa foto: Agerpres

Claudiu Manda, secretarul general al PSD și europarlamentar, vine cu mai multe întrebări-cheie pentru Ilie Bolojan, în ziua în care România împlinește 114 zile fără guvern cu puteri depline, după ce țara noastră a ratat cele 770 milioane de euro din PNRR pentru că nu a adoptat la timp Legea Salarizării.

Joi, 27 august, se împlinesc 114 zile de când România are un guvern cu puteri limitate, iar Claudiu Manda, secretarul general al PSD și europarlamentar, vine cu o serie de întrebări-cheie adresate premierului interimar Ilie Bolojan în acest context.

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Manda îl întreabă pe Bolojan ce înseamnă pentru el "țară", "unde sunt oamenii" în prioritățile sale de premier al României, dar și "de când au devenit întârzierile și incapacitatea sa responsabilitatea PSD".

"Domnule Bolojan, ce înseamnă pentru dumneavoastră „țara”?

De fiecare dată când vorbiți despre interesul țării, vorbiți despre cifre, deficit, jaloane, tăieri, cheltuieli.

Oamenii unde sunt, domnule Bolojan?

În toate calculele pe care le-ați făcut până acum, românii au fost întotdeauna cei cărora li s-a cerut să suporte consecințele. Mai întâi a fost „reforma”. Apoi le-ați spus că „nu există alternativă”. Acum este „interesul țării”.

Iar când lucrurile nu ies, trebuie găsit și vinovatul. Ca de obicei, este PSD. Numai că atacurile la adresa PSD nu pot ascunde faptul că PNL nu a fost capabil să construiască la timp o lege bună și echitabilă.

Așa că vă mai pun o întrebare: de când au devenit întârzierile și incapacitatea dumneavoastră responsabilitatea PSD?", scrie Claudiu Manda într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Claudiu Manda: Au trecut 114 zile. Explicații avem. Vinovați avem. Dar soluțiile pentru români unde sunt?

Totodată, Claudiu Manda îl îndeamnă pe Ilie Bolojan ca înainte să acuze PSD de "ipocrizie", "lașitate" și "nerușinare", să explice "de ce propriul eșec trebuie acoperit, în ultima clipă, printr-o nouă povară pusă pe oameni", făcând referire la faptul că România va pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu s-a ajuns la un consens pe Legea Salarizării, astfel încât ea să fie adoptată până la sfârșitul lunii august, așa cum prevedea termenul pentru acest jalon.

"Și poate că, înainte să acuzați PSD de „ipocrizie”, „lașitate” și „nerușinare”, ar trebui să explicați de ce propriul eșec trebuie acoperit, în ultima clipă, printr-o nouă povară pusă pe oameni.

Aici este diferența fundamentală, domnule Bolojan. Pentru noi, țara sunt oamenii. Iar interesul țării nu poate fi niciodată construit împotriva lor.

P.S. Au trecut 114 zile. Explicații avem. Vinovați avem. Dar soluțiile pentru români unde sunt?", a scris Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook.

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENŢA